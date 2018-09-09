Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4467195-bellyi-hadid-udivila-publiku-strannyim-naryadom.html
Беллы Хадид удивила публику странным нарядом
13:47 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Модель Белла Хадид пришла на вечеринку в странном наряде, который привлек всеобщее внимание.
В Нью-Йорке состоялась вечеринка модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, на которой присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. Среди прочих гостей была и Белла Хадид – одна из самых топовых моделей нашего времени.
Объектом всеобщего внимания стал наряд Беллы. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета. Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.
Дополнила образ звезда прозрачными туфлями, массивными браслетами из драгоценных камней и красивым мерцающим клатчем обтекаемой формы. Не меньше впечатлило и декольте Хадид, продемонстрировавшее все ее прелести.
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