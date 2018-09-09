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Беллы Хадид удивила публику странным нарядом

Белла Хадид
13:47 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Модель Белла Хадид пришла на вечеринку в странном наряде, который привлек всеобщее внимание.

В Нью-Йорке состоялась вечеринка модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, на которой присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. Среди прочих гостей была и Белла Хадид – одна из самых топовых моделей нашего времени.

Объектом всеобщего внимания стал наряд Беллы. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета. Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.

Дополнила образ звезда прозрачными туфлями, массивными браслетами из драгоценных камней и красивым мерцающим клатчем обтекаемой формы. Не меньше впечатлило и декольте Хадид, продемонстрировавшее все ее прелести.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Белла Хадид, Колготки, Модель, Наряд, Снимок, Стиль, Трусы, Фотография.
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