Беллы Хадид удивила публику странным нарядом

В Нью-Йорке состоялась вечеринка модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, на которой присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. Среди прочих гостей была и Белла Хадид – одна из самых топовых моделей нашего времени.

Объектом всеобщего внимания стал наряд Беллы. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета. Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.

Дополнила образ звезда прозрачными туфлями, массивными браслетами из драгоценных камней и красивым мерцающим клатчем обтекаемой формы. Не меньше впечатлило и декольте Хадид, продемонстрировавшее все ее прелести.