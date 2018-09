Ники Минаж подралась с Cardi B на Неделе моды в Нью-Йорке

Очевидцы гламурного афтер-пати поделились, что столкновение произошло в момент, когда Ники Минаж разговаривала с одним из посетителей мероприятия, а Cardi B в этот момент набросилась сзади на певицу. После слов последней "Позволь мне кое-что тебе объяснить", в голову Ники полетел туфель. Женщины начали драку, и охранники едва смогли их разнять.

На видеоролике можно услышать брань звезд и как охрана бросилась на помощь женщинам.

Журналисты издания также добавили, что платье Cardi B было порвано, с мероприятия она ушла без пары обуви, а на ее голове "красовалась" шишка.

В свою очередь Ники Минаж покидала вечеринку с победным видом, притворяясь, что у нее все в порядке. Артистка уверенно позировала перед фотографами и не показывала никаких признаков неприятного инцидента.

Nicki Minaj leaving after getting in a fight with Cardi B pic.twitter.com/a9truUUBja

— La Diabla (@realstephy) 8 сентября 2018 г.