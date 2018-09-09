День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Разминирование Донбасса: Геращенко рассказала, когда законопроект будет в Раде
Разминирование Донбасса: Геращенко рассказала, когда законопроект будет в Раде
Новости: Порошенко опубликовал драйвовое видео с украинскими танкистами
Порошенко опубликовал драйвовое видео с танкистами
Новости: Кучинский - о первых шагах в футболе, скандальном роспуске "Полтавы" и дебюте в УПЛ
Кучинский - о первых шагах в футболе, скандальном роспуске "Полтавы" и дебюте в УПЛ
Новости: Ники Минаж подралась с Cardi B на Неделе моды в Нью-Йорке
Ники Минаж подралась с Cardi B на Неделе моды в Нью-Йорке
X

Ники Минаж подралась с Cardi B на Неделе моды в Нью-Йорке

Ники Минаж
21:18 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Ники Минаж и Cardi B подрались на вечеринке журнала Harper's Bazaar, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Американские рэп-исполнительницы Ники Минаж и Cardi B уже больше года борются за звание лучшей модницы и певицы в шоу-бизнесе. Но на вечеринке журнала Harper's Bazaar, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке, звезды наткнулись друг на друга и начали настоящую драку.

Очевидцы гламурного афтер-пати поделились, что столкновение произошло в момент, когда Ники Минаж разговаривала с одним из посетителей мероприятия, а Cardi B в этот момент набросилась сзади на певицу. После слов последней "Позволь мне кое-что тебе объяснить", в голову Ники полетел туфель. Женщины начали драку, и охранники едва смогли их разнять.

На видеоролике можно услышать брань звезд и как охрана бросилась на помощь женщинам.

Журналисты издания также добавили, что платье Cardi B было порвано, с мероприятия она ушла без пары обуви, а на ее голове "красовалась" шишка.

В свою очередь Ники Минаж покидала вечеринку с победным видом, притворяясь, что у нее все в порядке. Артистка уверенно позировала перед фотографами и не показывала никаких признаков неприятного инцидента.

Через несколько часов Cardi B "пролила свет" на конфликт с Ники Минаж и объяснила, что стало причиной ее бурной реакции на вечеринке.

"Я позволила тебе вылить кучу дерьма на меня! Позволила тебе врать про меня, врать про мои достижения. Ты настраивала других артистов против меня: говорила им, что если они будут работать со мной, ты не будешь спать с ними! Я говорила тебе это лично один раз, второй раз, и каждый раз ты говорила, что я неправа! Но когда ты начала лгать о моем ребенке, лайкать комментарии обо мне как о матери, о моих методах воспитания, ты перешла черту! Я слишком много работала и прошла такой длинный путь не ради того, чтобы кто-то критиковал мой успех", – прокомментировала скандал в Instagram разъяренная Cardi B.

О том, как сейчас себя чувствует Ники Минаж и что она думает о драке – пока неизвестно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Cardi B, Драка, Неделя моды в Нью-Йорке, Ники Минаж, Певица.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Дениз Ричардс и Аарон Файперс поженились Селена Гомес шокировала поклонников новыми изменениями MamaRika рассказала, почему отложила свадьбу с Сергеем Середой

Последние новости

Наставник сборной Словакии - о поражении от Украины в матче Лиги наций Повседневная жизнь Кубы на ярких снимках известного фотографа (Фото) Представлен тизер нового сезона сериала "Нарко" (Видео)
Сегодня читают
01 Самая невероятная находка в автомобиле (Видео)
02 Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
03 У боксера Джошуа перед боем с Поветкиным угнали именной автомобиль
04 Хто не скаче - той москаль: белорусы на матче своей сборной поддержали Украину (Видео)
05 Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков заговорил о романе с партнершей по шоу
Новости сегодня
22:47 Додон рассказал о своем самочувствии после ДТП
22:44 Лондонская неделя моды отказалась от меха
22:37 Врачи подсказали лучшие способы, как избавиться от депрессии
22:37 Малиновский: Нам не хватало болельщиков
22:32 Семья из Австралии продала дом и теперь путешествует по стране (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сутки в ООС: боевики 10 раз нарушили "тишину"
Сутки в ООС: боевики 10 раз нарушили "тишину"
Новости: Водителю BMW, сбившего насмерть двоих людей в Одессе, сообщили о подозрении
ДТП в Одессе: водителю BMW сообщили о подозрении
Новости: ДТП с президентом Молдовы: Додона выписали из больницы, но его мать серьезно пострадала
ДТП с президентом Молдовы: новые подробности
Новости: Диетологи назвали полезные свойства острой пищи
Диетологи назвали полезные свойства острой пищи
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь