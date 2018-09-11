Настя Каменских рассказала, что хочет сделать за 100 дней

Певица Настя Каменских начала мотивационный челендж #оbіцяюза100днів. Она не только дала стимул для других украинцев достигать свои цели, но и сама приняла участие в особом флешмобе.

Артистка, которая является ярким примером того, как можно достичь успеха, призналась, что ежедневно реализует следующие свои мечты. Настя Каменских сейчас является популярной вокалисткой и дизайнером. Кроме этого, звезда активно занимается спортом и привела свою фигуру в великолепную форму.

Певица заявила, что каждый человек сможет тоже добиться немалого успеха. Настя Каменских анонсировала особый челендж в сети, согласно которому, каждый должен реализовать свою цель в течение 100 дней.

"Я буду подсказывать, как развивать себя в разных направлениях. Мы выбрали 4 категории, которые являются важными составляющими гармоничной и сбалансированной жизни – это красота, спорт, обучение, впечатления. Чтобы изменить свою жизнь, нужно начать действовать. Начните с обещания себе", – написала Настя Каменских.

Чтобы показать реальность своего челленджа, артистка сама приняла участие в нем. Она поставила 5 целей, которые тоже реализует в течение 100 дней. До конца осени Настя Каменских выучит новый иностранный язык, научится трем видам плавания, отправится в путешествие, сформирует привычку ежедневно делать минимум 10 простых спортивных упражнений и запишет новую песню. Своими результатами артистка будет делиться на страничке в Instagram.