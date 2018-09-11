Настя Каменских рассказала, что хочет сделать за 100 дней
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских поставила 5 целей, которые планирует достигнуть к концу осени.
Певица Настя Каменских начала мотивационный челендж #оbіцяюза100днів. Она не только дала стимул для других украинцев достигать свои цели, но и сама приняла участие в особом флешмобе.
Артистка, которая является ярким примером того, как можно достичь успеха, призналась, что ежедневно реализует следующие свои мечты. Настя Каменских сейчас является популярной вокалисткой и дизайнером. Кроме этого, звезда активно занимается спортом и привела свою фигуру в великолепную форму.
Певица заявила, что каждый человек сможет тоже добиться немалого успеха. Настя Каменских анонсировала особый челендж в сети, согласно которому, каждый должен реализовать свою цель в течение 100 дней.
"Я буду подсказывать, как развивать себя в разных направлениях. Мы выбрали 4 категории, которые являются важными составляющими гармоничной и сбалансированной жизни – это красота, спорт, обучение, впечатления. Чтобы изменить свою жизнь, нужно начать действовать. Начните с обещания себе", – написала Настя Каменских.
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Ура-ура! Мой инстачелендж #obіцяюза100днів при поддержке o.b.®️ стартовал и в течение 100 дней я буду подсказывать, как развивать себя в разных направлениях Мы выбрали 4 категории, которые являются важными составляющими гармоничной и сбалансированной жизни. Это #краса, #враження, #спорт, #навчання Чтобы изменить свою жизнь – нужно начать действовать. Начни с обещания себе. В проекте #obіцяюза100днів я покажу на своем примере, как важно верить в себя и действовать! Поэтому и я вместе с вами ставлю цели: учить новый язык научиться трем видам плавания отправиться в путешествие сформировать привычку каждый день делать минимум 10 простых спортивных упражнений подарить вам новую песню, которая вас обязательно удивит соблюдать жизненный баланс и это только начало… Следите за моей страницей О каждой цели буду писать вам подробнее в следующих постах. Начните действовать, чтобы не упустить ничего из того, что сделает вас счастливее, лучше, ярче и сильнее! Сделать это очень просто: поставьте перед собой цели на 100 дней опубликуйте пост о своем решении с хэштегом #obіцяюза100днів – публичное обещание не даст вам отступить от задуманного начните действовать и выигрывайте подарки. А главный приз - поездка в Германию! Решайся на большее! Действуй! Переходи на @ob_do_promo_ua и следи за розыгрышем призов!
Чтобы показать реальность своего челленджа, артистка сама приняла участие в нем. Она поставила 5 целей, которые тоже реализует в течение 100 дней. До конца осени Настя Каменских выучит новый иностранный язык, научится трем видам плавания, отправится в путешествие, сформирует привычку ежедневно делать минимум 10 простых спортивных упражнений и запишет новую песню. Своими результатами артистка будет делиться на страничке в Instagram.