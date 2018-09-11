День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Генштабе объяснили продление сроков осеннего призыва
В Генштабе объяснили продление сроков осеннего призыва
Новости: Парубий: ВР осенью должна рассмотреть законопроект о языке
Парубий: ВР осенью должна рассмотреть законопроект о языке
Новости: Лига наций: расписание матчей 11 сентября
Лига наций: расписание матчей 11 сентября
Новости: 12 сентября состоится презентация новинок от Apple
12 сентября состоится презентация новинок от Apple
X

Ники Минаж впервые рассказала о драке с Cardi B

Ники Минаж
13:40 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: znaj.ua

Новости шоу бизнеса:

Американские рэп-исполнительницы Ники Минаж и Cardi B на днях устроили настоящую драку на вечеринке журнала Harper's Bazaar, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Очевидцы рассказали, что столкновение произошло в момент, когда Ники Минаж разговаривала с одним из посетителей мероприятия, а Cardi B в этот момент набросилась сзади на певицу. После слов последней "Позволь мне кое-что тебе объяснить", в голову Ники полетел туфель и певицы начали драку.

Ники Минаж подралась с Cardi B на Неделе моды в Нью-Йорке

Впоследствии Cardi B заявила, что причиной этого стали высказывания Ники Минаж, которые касаются ее дочери и карьеры. "Но когда ты начала лгать о моем ребенке, лайкать комментарии обо мне как о матери, о моих методах воспитания, ты перешла черту! Я слишком много работала и прошла такой длинный путь не ради того, чтобы кто-то критиковал мой успех", – написала Cardi B на своей странице в Instagram.

Ники Минаж в свою очередь выступила на радио Beats 1, где прокомментировала драку и публикацию Cardi B. "Это все ложь! Я бы никогда не стала говорить плохие вещи о чужом ребенке. Все эти отвратительные сплетни. Мне стыдно за то, как все это выглядело со стороны. И это безумие, что меня сделали виноватой в этой истории", – заявила Минаж.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Cardi B, Драка, Неделя моды в Нью-Йорке, Ники Минаж, Певица.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Яркие снимки, демонстрирующие то, как меняется жизнь после появления ребенка (Фото) В Америке прошел конкурс "Мисс Америка" без выхода в купальниках В семье Бекхэм пополнение

Последние новости

Луценко собирается заняться политикой В столице правоохранители задержали мужчину с гранатой Apple создала систему "умных фар" для автомобилей
Сегодня читают
01 Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября
02 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
03 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
04 Обладатель "Золотого мяча" - о матче Украина - Словакия в Лиге наций
05 Выходные в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости сегодня
14:02 Гройсман выступает против открытия рынка земли "для всех и на все стороны"
14:02 Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 сентября 2018 года
13:58 Сегодня стартовал отбор членов набсовета Фонда энергоэффективности
13:49 Марадона: Я одолел болезнь 15 лет назад благодаря дочерям
13:48 Тело неизвестного обнаружили в Киеве
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России стартовали крупнейшие военные учения
В России стартовали крупнейшие военные учения
Новости: Медицинская реформа: как будет работать "скорая помощь"
Медицинская реформа: как будет работать "скорая помощь"
Новости: Выходные в октябре 2018: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Выходные в октябре 2018: сколько будут отдыхать украинцы
Новости: Самые интересные украинские сериалы этой осени
Самые интересные украинские сериалы этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь