Павел Вишняков прокомментировал возможный роман с Юлией Сахневич

В недавнем интервью Катерина Осадчая задала Павлу Вишнякову провокационный вопрос об отношениях с его партнершей, на который он без стеснений и каких-либо раздумий уверенно ответил.

"Поживем – увидим. На сегодняшний день у меня самая красивая и самая лучшая партнерша, и мы оставим это без комментариев", - сказал Вишняков.

Стоит отметить, что сердце Павла, как и Юлии, на данный момент свободно. Поэтому, поклонники также не исключают возможного романа парнеров и свято верят, что в скором времени семейное положение знаменитостей изменится.

Кроме того, в ходе беседы Павел отметил, что после выхода на экраны популярного шоу "Танці з зірками" количество поклонниц у него стало " в разы больше", а своим главным конкурентом за звание "секс-символа" проекта он считает экс-Холостяка Иракли Макацария. "Мне кажется, мы похожи с ним отношением к жизни, воспитанностью, интеллигентностью и обращением с дамами", - признался Вишняков.