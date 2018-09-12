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Оля Полякова поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Оля Полякова
09:47 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: "Самая красивая женщина Украины" певица Оля Полякова опубликовала трогательный пост о своем муже.

Украинская певица Ольга Полякова известна не только эксцентричным и взрывным характером, эпатажными выступлениями, откровенными нарядами и яркими клипами, но и безумной любовью к своей семье. Женщина защищает своих детей от комментариев ненавистных хейтеров, не дает журналистам оклеветать своего мужа и не устает говорить о своем семейном счастье. 

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Как известно, Ольга познакомилась со своим мужем будучи еще 20-летней девушкой. Первая встреча была весьма стандартной для знаменитостей: певица выступала на дне рождении Вадика (мужа). В своих интервью Оля отмечает, что сначала между ними была просто дружба и весьма платонические отношения: она жила с парнем, а Вадим состоял в гражданском браке. Но уже спустя 8 месяцев мужчина признался певице в любви. Девушка не хотела быть просто любовницей или девушкой для "разовых" отношений, поэтому поставила ультиматум: я или "жена". Бизнесмен в тот же вечер ушел от гражданской супруги, оставив ей дом. Именно с того момента Оля поняла, что Вадик - человек дела и способен ради нее на все. 

Вот уже 14 лет Оля живет с любящим мужем, за которым чувствует себя, как за каменной стеной. Певицу не смущает разница в возрасте, ведь она чувствует себя уютно именно с респектабельным и спокойным мужчиной, который способен успокоить ее взрывной характер. 

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Ольга не забыла поздравить мужа с 14-й годовщиной свадьбы на своей странице в Instagram, рассказав при этом маленькую историю того, как Вадик сделал ей предложение: 

"Милый мой! Этот праздник неизменно начинается утром ,за завтраком, когда ты и сделал мне предложение..., я проснулась вышла на кухню, а там шампанское, икра и ты, я спрашиваю «мы сегодня аристократы или дегенераты?» а ты мне:»мы сегодня жених и невеста» и бух на колено ,и кольцо в пять карат мне на палец, ну разве я могла отказать??)))))"

 
 
 
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Милый мой! Этот праздник неизменно начинается утром ,за завтраком, когда ты и сделал мне предложение..., я проснулась вышла на кухню, а там шампанское, икра и ты, я спрашиваю «мы сегодня аристократы или дегенераты?» а ты мне:»мы сегодня жених и невеста» и бух на колено ,и кольцо в пять карат мне на палец, ну разве я могла отказать??))))) #люблютебя #14летсвадьбы

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Поклонники певицы искренне порадовались за Ольгу и поздравили в комментариях с праздником: "Искренне поздравляю и желаю процветания и стабильности", "Поздравляю！ Очень класное предложение） Счастья и любви вашей семье", "Классно. Поздравляю Вас!! Берегите вашу любовь и тепло ваших сердец. 14 лет ,как же быстро летит время", "Поздравляю вас". 

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