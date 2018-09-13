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Памела Андерсон удивила новым образом

Памела Андерсон
08:05 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: ru.tsn.ua

Новости шоу бизнеса: Памела Андерсон надела элегантное серое платье, которое ей очень идет.

Актриса и модель Памела Андерсон, которая не так давно заявила о своем намерении родить еще одного ребенка (стоит напомнить, что женщине уже перевалило за 50, и таким решением можно лишь восхититься), была замечена на улицах французской столицы.

Папарацци запечатлели звезду, когда та шла на одно из теле-шоу. Особенное внимание привлекали ее туфли от Yves Saint Laurent с каблуком в виде логотипа бренда.

Да и сама Андерсон выглядела отлично. На ней было надето элегантное серое платье с глубоким декольте, эффектно подчеркивающее грудь и талию. Волосы волнами развевались на ветру, а в руках была черная сумка тоже от YSL.

Напомним, тем временем культовая персона мира моды Наоми Кэмпбелл была замечена на показе новой коллекции бренда Anna Sui, состоявшемся в Нью-Йорке. По такому случаю она надела обычный черный гольф, черные джинсы и такого же цвета сапоги. Поверх Наоми накинула жилет из меха, и выглядела при этом потрясающе.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, YSL, Знаменитость, Наряд, Образ, Памела Андерсон, Фото.
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