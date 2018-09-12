Тиффани Трамп тоже посетила Неделю моды.

24-летняя дочь американского президента Дональда Трампа Тиффани, которая является моделью и даже певицей, редко попадает в объективы фотографов. В отличие от Иванки Трамп, которая то и дело мелькает на приемах и деловых встречах своего отца, и всегда выглядит отлично. На этот раз Тиффани была замечена на одном из показов во время Недели моды в Нью-Йорке. По такому случаю девушка надела голубое короткое платье, которое подчеркнула ее стройные ноги, и бежевые лодочки. Правда рюши, пришитые на талии слегка ее полнили. А плечи казались втянутыми из-за одного рукава, но это мелочи, конечно.