Игорь Ласточкин хочет завести личный канал на YouTube

Юморист и комик Игорь Ласточкин на каждом эфире шоу "Танцы со звездами" 2018 продолжает удивлять зрителей своими танцевальными способностями. И каждый раз поклонники с уверенностью заявляют, что его умения усовершенствуются.

А сегодня мужчина порадовал фанатов новостью о том, что решил завести канал на YouTube. Он спросил совета стоит ли это делать и что поклонники хотели бы видеть на нем. К опросу он добавил короткий ролик, в котором показал возможную заставку будущего канала и небольшие отрывки с репетиций в танцевальном зале для следующих эфиров проекта.

Поклонники конечно же поддержали своего кумира в таком решении и сказали, что больше всего хотели бы видеть его влоги из жизни: "Конечно, что нужно завести свой канал. Хотим видеть смешные влоги Игоря Ласточкина", "Конечно заводи, выпускай Влоги. Ты артист, жизнь у тебя насыщенная, поэтому будет интересно", "да конечно заводи. Снимай разные скетчи со звездой. Будет интересно и смешно".