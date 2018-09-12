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Игорь Ласточкин хочет завести личный канал на YouTube

Игорь Ласточкин
16:51 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Игорь Ласточкин спросил совета фанатов, стоит ли ему открыть свой канал на YouTube и что они хотят на нем видеть.

Юморист и комик Игорь Ласточкин на каждом эфире шоу "Танцы со звездами" 2018 продолжает удивлять зрителей своими танцевальными способностями. И каждый раз поклонники с уверенностью заявляют, что его умения усовершенствуются.

Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в третьем выпуске (Видео)

А сегодня мужчина порадовал фанатов новостью о том, что решил завести канал на YouTube. Он спросил совета стоит ли это делать и что поклонники хотели бы видеть на нем. К опросу он добавил короткий ролик, в котором показал возможную заставку будущего канала и небольшие отрывки с репетиций в танцевальном зале для следующих эфиров проекта.

 
 
 
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Друзья,внимание вопрос! Заводить ли мне свой YouTube канал? И если да,то что бы вы хотели видеть на нем? #ласточкин

Публикация от Игорь (@lastochkin_igor)

Игорь Ласточкин продемонстрировал поклонникам потрясающий наряд

Поклонники конечно же поддержали своего кумира в таком решении и сказали, что больше всего хотели бы видеть его влоги из жизни: "Конечно, что нужно завести свой канал. Хотим видеть смешные влоги Игоря Ласточкина", "Конечно заводи, выпускай Влоги. Ты артист, жизнь у тебя насыщенная, поэтому будет интересно", "да конечно заводи. Снимай разные скетчи со звездой. Будет интересно и смешно".

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Новости шоу бизнеса, Видео, Игорь Ласточкин, Комик, Публикация, Репетиции, Ролик, танцы со звездами 2018, Шоумен.
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