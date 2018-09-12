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Леди Гага очаровала поклонников необычным образом

Леди Гага
19:39 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Леди Гага показала обворожительное платье морского цвета.

Певица Леди Гага умеет удивить, а иногда даже шокировать необычными образами и нарядами. То она наденет костюм из настоящего мяса, то покажет странные снимки с атрофированными конечностями, которые немного ужаснули ее фанатов. Но также певица показывает и весьма милые наряды.

Леди Гага появится на обложке популярного глянца

 
 
 
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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Warner Bros. предложила Леди Гаге сняться в фильме киновселенной DC

На днях Гага похвасталась очаровательным платьем бледно-серого цвета и поверх него прозрачная нежно-голубого оттенка накидка. Волосы она убрала в красивую прическу. А сам образ дополнила небольшими украшениями, которые придают нежности и изысканности самому наряду.

 
 
 
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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Леди Гага удивила новым эпатажным образом

Поклонников поразил выбор такого очаровательного платья певицей и они оставили много позитивных комментариев: "Ты одна из величайших", "Королева", "Как прекрасно", "Ты выглядишь так прекрасно", "Талантливая, умная и красивая".

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Новости шоу бизнеса, Леди Гага, Наряд, Образ, Певица, Платье, Публикация, Снимки, Стиль.
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