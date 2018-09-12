Леди Гага очаровала поклонников необычным образом
Новости шоу бизнеса: Певица Леди Гага показала обворожительное платье морского цвета.
Певица Леди Гага умеет удивить, а иногда даже шокировать необычными образами и нарядами. То она наденет костюм из настоящего мяса, то покажет странные снимки с атрофированными конечностями, которые немного ужаснули ее фанатов. Но также певица показывает и весьма милые наряды.
Леди Гага появится на обложке популярного глянца
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Warner Bros. предложила Леди Гаге сняться в фильме киновселенной DC
На днях Гага похвасталась очаровательным платьем бледно-серого цвета и поверх него прозрачная нежно-голубого оттенка накидка. Волосы она убрала в красивую прическу. А сам образ дополнила небольшими украшениями, которые придают нежности и изысканности самому наряду.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Леди Гага удивила новым эпатажным образом
Поклонников поразил выбор такого очаровательного платья певицей и они оставили много позитивных комментариев: "Ты одна из величайших", "Королева", "Как прекрасно", "Ты выглядишь так прекрасно", "Талантливая, умная и красивая".