Леди Гага очаровала поклонников необычным образом

Певица Леди Гага умеет удивить, а иногда даже шокировать необычными образами и нарядами. То она наденет костюм из настоящего мяса, то покажет странные снимки с атрофированными конечностями, которые немного ужаснули ее фанатов. Но также певица показывает и весьма милые наряды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 10 Сен 2018 в 9:27 PDT

На днях Гага похвасталась очаровательным платьем бледно-серого цвета и поверх него прозрачная нежно-голубого оттенка накидка. Волосы она убрала в красивую прическу. А сам образ дополнила небольшими украшениями, которые придают нежности и изысканности самому наряду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 10 Сен 2018 в 9:31 PDT

Поклонников поразил выбор такого очаровательного платья певицей и они оставили много позитивных комментариев: "Ты одна из величайших", "Королева", "Как прекрасно", "Ты выглядишь так прекрасно", "Талантливая, умная и красивая".