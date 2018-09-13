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"Король десертів": 2 выпуск нового кулинарного шоу (Видео)

"Король десертів"
09:43 Сегодня Телеграф
Фото: 1plus1.ua

Новости шоу бизнеса: 12 сентября, вышел 2 выпуск украинского кулинарного шоу на 1+1 "Король десертів".

Во 2 выпуске "Короля десертов" 1 сезон сердца и вкусовые рецепторы судей покоряли талантливые участники, знающие толк в изысканных сладостях.

Ведущим самой соблазнительной премьеры сезона стал Владимир Остапчук. А вот судьи проекта — профессиональные кондитеры, которых не удивишь сочным наполеоном или изысканным суфле: основательница Киевской Международной Кулинарной Академии (KICA) и автор книги "Элегантность и духовка" Татьяна Вербицкая, бренд-шефом ресторана CommeI LFaut в отеле Inter Continental Kiev Стефан Вайттинадан, глава Всеукраинской ассоциации кондитеров Кирилл Смиян.

Мы уже знакомили вас с участниками шоу "Король десертів". Теперь каждую среду они будут вступать в "сладкую" битву, удивляя Украину фантастическими десертами. А у вас уже появился фаворит?

Напомним, "Король десертов" — это кулинарное шоу, в котором кондитеры из разных уголков Украины покажут, что десерт — это не просто сладкое блюдо, а настоящее произведение искусства. Ведущий проекта Владимир Остапчук честно предупредил, что во время съемок очень тяжело было удержаться и не "перепробовать" десертов, которые находились буквально везде.

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Новости шоу бизнеса, 1 сезон, 1+1, 2 выпуск, Видео, Король десертів, Кулинарное шоу, Смотреть, Смотреть онлайн, Шоу.
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"Король десертів": 2 выпуск нового кулинарного шоу (Видео)
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