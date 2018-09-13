"Король десертів": 2 выпуск нового кулинарного шоу (Видео)

Во 2 выпуске "Короля десертов" 1 сезон сердца и вкусовые рецепторы судей покоряли талантливые участники, знающие толк в изысканных сладостях.

Ведущим самой соблазнительной премьеры сезона стал Владимир Остапчук. А вот судьи проекта — профессиональные кондитеры, которых не удивишь сочным наполеоном или изысканным суфле: основательница Киевской Международной Кулинарной Академии (KICA) и автор книги "Элегантность и духовка" Татьяна Вербицкая, бренд-шефом ресторана CommeI LFaut в отеле Inter Continental Kiev Стефан Вайттинадан, глава Всеукраинской ассоциации кондитеров Кирилл Смиян.

Мы уже знакомили вас с участниками шоу "Король десертів". Теперь каждую среду они будут вступать в "сладкую" битву, удивляя Украину фантастическими десертами. А у вас уже появился фаворит?

Напомним, "Король десертов" — это кулинарное шоу, в котором кондитеры из разных уголков Украины покажут, что десерт — это не просто сладкое блюдо, а настоящее произведение искусства. Ведущий проекта Владимир Остапчук честно предупредил, что во время съемок очень тяжело было удержаться и не "перепробовать" десертов, которые находились буквально везде.