Николай Тищенко очаровал поклонников трогательным роликом с маленьким сыном

Один из участников проекта "Танцы со звездами" 2018 поделился с публикой трогательным семейным видео. На прошлом эфире шоу Николай Тищенко рассказывал о том, что он прекрасный и любящий отец и посвятил свой танец именно семье.

Свои слова он доказал коротким роликом в Instagram, на котором нежно колышет маленького Давида на руках, при этом напевая строчки из песни: "Я давно искал такого".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я давно искал такого Мой маленький Давид... Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 12 Сен 2018 в 11:20 PDT

Поклонников очень очаровало это видео и они выразили много приятных слов: "Ну как же это мило", "Это супер", "Очень трогательно".