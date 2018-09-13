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Николай Тищенко очаровал поклонников трогательным роликом с маленьким сыном

Николай Тищенко
16:44 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известный ресторатор и телеведущий Николай Тищенко поделился с поклонниками милым семейным видео.

Один из участников проекта "Танцы со звездами" 2018 поделился с публикой трогательным семейным видео. На прошлом эфире шоу Николай Тищенко рассказывал о том, что он прекрасный и любящий отец и посвятил свой танец именно семье.

Николай Тищенко не доволен танцем, который придется исполнять в четвертом эфире

Свои слова он доказал коротким роликом в Instagram, на котором нежно колышет маленького Давида на руках, при этом напевая строчки из песни: "Я давно искал такого".

Николай Тищенко огорчен уходом Славы Каминской из "Танцев со звездами"

 
 
 
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Я давно искал такого Мой маленький Давид...

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Поклонников очень очаровало это видео и они выразили много приятных слов: "Ну как же это мило", "Это супер", "Очень трогательно".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Видео, Дети, Николай Тищенко, Публикация, Ресторатор, Семья, Шоумен.
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