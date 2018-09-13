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Кайли Дженнер продемонстрировала идеальную фигуру

Кайли Дженнер
18:37 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Светская львица Кайли Дженнер показала в Instagram снимки в купальнике.

Всегда семейство Кардашьян умело удивить публику. То ли своим поведением, то ли невероятными образами, но об этой семье никто не забывает.

 
 
 
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throwback with @sashasamsonova

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Кайли Дженнер рассказала о проблемах после родов

Самая младшая из семейства, Кайли Дженнер, любит примерять разные наряды и часто менять свой имидж. Недавно она разместила на своей странице в Instagram снимки в белом закрытом купальнике. Он подчеркнул идеальные формы, которым можно только позавидовать.

 
 
 
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vibrate good energy.

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Кайли Дженнер скопировала старшую сестру в своем образе

Однако публика отреагировала на такие фотографии по разному: одни сказали, что девушка выглядит вполне свежо и привлекательно, а вот другие осудили ее за применение пластики.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Кайли Дженнер, Купальник, Публикация, Семейство Кардашян, Снимки.
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