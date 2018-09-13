Кайли Дженнер продемонстрировала идеальную фигуру

Всегда семейство Кардашьян умело удивить публику. То ли своим поведением, то ли невероятными образами, но об этой семье никто не забывает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram throwback with @sashasamsonova Публикация от Kylie (@kyliejenner) 12 Сен 2018 в 7:45 PDT

Самая младшая из семейства, Кайли Дженнер, любит примерять разные наряды и часто менять свой имидж. Недавно она разместила на своей странице в Instagram снимки в белом закрытом купальнике. Он подчеркнул идеальные формы, которым можно только позавидовать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram vibrate good energy. Публикация от Kylie (@kyliejenner) 12 Сен 2018 в 7:48 PDT

Однако публика отреагировала на такие фотографии по разному: одни сказали, что девушка выглядит вполне свежо и привлекательно, а вот другие осудили ее за применение пластики.