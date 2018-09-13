Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4485331-kayli-dzhenner-prodemonstrirovala-idealnuyu-figuru.html
Кайли Дженнер продемонстрировала идеальную фигуру
18:37 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Светская львица Кайли Дженнер показала в Instagram снимки в купальнике.
Всегда семейство Кардашьян умело удивить публику. То ли своим поведением, то ли невероятными образами, но об этой семье никто не забывает.
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Самая младшая из семейства, Кайли Дженнер, любит примерять разные наряды и часто менять свой имидж. Недавно она разместила на своей странице в Instagram снимки в белом закрытом купальнике. Он подчеркнул идеальные формы, которым можно только позавидовать.
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Кайли Дженнер скопировала старшую сестру в своем образе
Однако публика отреагировала на такие фотографии по разному: одни сказали, что девушка выглядит вполне свежо и привлекательно, а вот другие осудили ее за применение пластики.
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