Женский Квартал: Елена Кравец рассказала о новом юмористическом проекте

13 сентября гостями утреннего эфира "Сніданку з 1+1" стали участницы нового юмористического проекта "Женский Квартал" от студии "Квартал 95".

Елена Кравец, Анастасия Оруджова и Александра Машлятина рассказали о новом шоу.

"Мы создали "Женский квартал", когда почувствовали, что пора дать возможность проявиться нашей "girl's power". Был довольно жесткий кастинг. Участницами проекта станут 14 умнейших и прекраснейших девушек, среди которых актрисы, звезды "Лиги смеха" и "Голосу країни"", - поделилась Кравец.

"Я считаю, что женский юмор - более тонкий, ироничный, глубокий по сравнению с мужским. Для меня высокий уровень женского юмора – это признак ума и, как следствие, душевной красоты", - добавила Елена.

"Нам хотелось бы отойти от шаблона, что женский юмор – это только шутки о колготках, помаде, салонах красоты и желании выйти замуж. Конечно, об этом мы тоже будем шутить. Но есть и много других тем, которые хотелось бы поднять", - отметила Анастасия Оруджова.

Концерт "Женского квартала" состоится 29 сентября в Октябрьском дворце в Киеве, а на "1+1" премьерный выпуск проекта можно будет увидеть уже в октябре. Шоу обещает быть таким же ярким, как и его героини.