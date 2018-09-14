Маша Ефросинина похвасталась невероятным вечерним платьем
Новости шоу бизнеса: Телеведущая Маша Ефросинина очаровала поклонников черным вечерним платьем.
В прошлом эфире проекта "Танцы со звездами" 2018 Маша Ефросинина представила очень чувственный и эмоциональный танец. Она записывает закадровые видео с тренировок, чтобы показать, как она старается усовершенствовать свои танцевальные возможности. А пока поклонники девушки с нетерпением ждут следующего эфира, чтобы посмотреть, чем на этот раз будет удивлять Маша, она опубликовала в Instagram короткий ролик.
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Девушка рассказала, что наконец-то появилась возможность отложить спортивную форму и надеть волшебной красоты платье.
Девушка прямо сверкает в очаровательном черном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ она дополнила длинными сережками. А волосы просто уложила на одно плечо.
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Поклонники были в восторге от невероятной красоты Ефросининой: "Мария, Вы богиня!", "Красотка. Во всех нарядах хороша", "просто Мисс Мира", "Эталон красоты и пример для всех женщин".