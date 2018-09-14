Джамала похвасталась очаровательным розовым платьем

Певица совсем недавно презентовала новый клип на песню "Крила", который сразу же многим полюбился. Но также она продолжает радовать поклонников новыми снимками, показывая события, которые происходят в ее жизни.

Сегодня девушка продемонстрировала очаровательное платье, которым покорила подписчиков Instagram. Она выложила несколько снимков в розовом платье, подвязанное поясом, а снизу красиво развивающееся рюшами. Волосы она слегка накрутила и надела модные сережки-круги.

Поклонники позитивно отреагировали на великолепное платье их любимицы: "Прелесть как хороша", "Очень-очень красивая", "Нежная такая", "Вам очень идёт этот цвет!", "Очень вам к лицу это платье".