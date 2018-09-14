Джамала похвасталась очаровательным розовым платьем
Новости шоу бизнеса: Певица Джамала продемонстрировала поклонникам очень нежный и женственный наряд.
Певица совсем недавно презентовала новый клип на песню "Крила", который сразу же многим полюбился. Но также она продолжает радовать поклонников новыми снимками, показывая события, которые происходят в ее жизни.
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Сегодня девушка продемонстрировала очаровательное платье, которым покорила подписчиков Instagram. Она выложила несколько снимков в розовом платье, подвязанное поясом, а снизу красиво развивающееся рюшами. Волосы она слегка накрутила и надела модные сережки-круги.
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About last night @kulakowskiy @bestinua @litkovskaya_official #dress @hairhousekiev #makeupandhair
Поклонники позитивно отреагировали на великолепное платье их любимицы: "Прелесть как хороша", "Очень-очень красивая", "Нежная такая", "Вам очень идёт этот цвет!", "Очень вам к лицу это платье".