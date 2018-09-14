Алина Гросу собирается выйти замуж

На днях популярная певица Алина Гросу опубликовала новый снимок в Инстаграм. Там девушка позирует в прекрасном образе невесты. У певицы красивая собранная прическа, яркий макияж и белоснежное пышное платье.

Поклонники сразу отреагировали на снимок и засыпали певицу вопросами. Одни были за нее рады, другие сравнили с куклой, а некоторые просто не поверили в это.

Известно, что Алина Гросу состоит в отношениях с защитником клуба английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед и сборной Аргентины Маркосом Рохо. Но певица не стала долго держать интригу и подписала снимок : "Репетиция! Спасибо большое дизайнеру за платье. Я Вас обожаю!!! P. S.: Фон, конечно, бесподобен".