Названы кодовые имена Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцев Гарри и Уильяма

Как сообщает издание Daily Star, в телефонах телохранителей и помощников молодых представителей королевской семьи Меган и Гарри указаны, как Дэвид Стивенс и Давина Скотт. А Кейт и Уильям в телефонных книгах персонала фигурируют, как Дэнни Коллинз и Дафна Кларк. Эти меры безопасности приняты на случай, если телефоны попадут в чужие руки.

Такие имена были выбраны не случайно. Гарри и Меган носят титулы герцога и герцогини Сассекских (Duke and Duchess of Sussex). Именно поэтому инициалы их кодовых имен — DS. По той же причине Уильям и Кейт, известные, как герцог и герцогиня Кембриджские (Duke and Duchess of Cambridge), зашифрованы под инициалами DC.

"Подпольные прозвища" герцогов и герцогинь регулярно меняются, но принцип остается тем же. Правда теперь, когда эта информация стала широко известна, систему, возможно придется, менять.