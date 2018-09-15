День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Новости: Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости: Компания LG рассказала, когда представит уникальный смартфон V40 ThinQ
Компания LG рассказала, когда представит уникальный смартфон V40 ThinQ
X

Названы кодовые имена Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцев Гарри и Уильяма

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл
12:39 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В британские СМИ просочился большой королевский секрет. Стали известны кодовые имена Меган Маркл, Кейт Миддлтон и их супругов — принцев Гарри и Уильяма.

Как сообщает издание Daily Star, в телефонах телохранителей и помощников молодых представителей королевской семьи Меган и Гарри указаны, как Дэвид Стивенс и Давина Скотт. А Кейт и Уильям в телефонных книгах персонала фигурируют, как Дэнни Коллинз и Дафна Кларк. Эти меры безопасности приняты на случай, если телефоны попадут в чужие руки.

Такие имена были выбраны не случайно. Гарри и Меган носят титулы герцога и герцогини Сассекских (Duke and Duchess of Sussex). Именно поэтому инициалы их кодовых имен — DS. По той же причине Уильям и Кейт, известные, как герцог и герцогиня Кембриджские (Duke and Duchess of Cambridge), зашифрованы под инициалами DC.

"Подпольные прозвища" герцогов и герцогинь регулярно меняются, но принцип остается тем же. Правда теперь, когда эта информация стала широко известна, систему, возможно придется, менять.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Кейт Миддлтон, Кодовые имена, Королевская семья, Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Уильям.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Кейт Аптон сменила высокие каблуки на кроссовки Холостяк 2018: Никита Добрынин посоветовал, как стать успешным Роскошные яхты богатых и успешных людей (Фото)

Последние новости

Необычные портреты, на которых известная художница изобразила себя в разном возрасте (Фото) "Шаг за шагом о тебя вытирают ноги": Макгрегор ответил Нурмагомедову Сам себе мастер: решения смекалистых людей, которые рассмешат любого
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 День города Черкассы: программа мероприятий
05 Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо
Новости сегодня
20:00 Карпаты дома уступили Ворскле
19:57 Нарколабораторию накрыли в Херсоне
19:56 Дженнифер Лоуренс рассказала, что нужно быть более открытыми с поклонниками
19:45 София Хаджипантели шокировала сеть необычными бровями
19:30 Пожар на пароме в Индонезии: 10 погибших
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Новости: Мода осень 2018: какие куртки будут актуальны в этом сезоне (Фото)
Мода осень 2018: какие куртки будут актуальны в этом сезоне (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь