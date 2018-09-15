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Светлана Тарабарова представила публике сына Ивана

Светлана Тарабарова
14:04 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица разместила в соцсети трогательное фото с сыном.

Украинская певица Светалана Тарабарова, которую на днях выписали из роддома, продолжает делиться с поклонниками моментами радости. Новоиспеченная мама показала крохотные ножки малыша и познакомила своих подписчиков с сыном, публично озвучив его имя.

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Светлана Тарабарова вышла из роддома и назвала имя ребенка
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На опубликованном фото в Instagram можно заметить, как трогательно Свелана держит маленькие ножки в руках.

"Привіт. Давай знайомитись. Я – Іван, а як твоє ім‘я?" – кратко подписала снимок певица.

Напомним, 9 сентября Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Мальчик весом 3,760 кг и ростом 55 см появился на свет в одном из частных киевских роддомов. Вместе с радостной новостью звезда презентовала и новую песню "Добре серце", а также lyric-видео на композицию. Буквально через несколько дней певицу выписали из роддома, куда приехали ее встречать друзья – Соломия Витвицкая и Наталка Карпа с мужьями – и близкие.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Знаменитость, Иван, Певица, Светлана Тарабарова, Сын Иван, Фото.
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