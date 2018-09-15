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Холостяк 2018: Никита Добрынин посоветовал, как стать успешным

Никита Добрынин
15:00 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский телеведущий Никита Добрынин поделился мотивирующим постом на своей страничке в Instagram.

Недавно стало известно, что новым героем романтичного шоу "Холостяк 9" стал теле- и радиоведущий, главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин. В свои 30 лет мужчина достиг немалых карьерных высот и стал популярным в Украине.  Можно с уверенностью сказать, что Никита реализовал себя в жизни. 

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В последнем посте в Instagram Никита Добрынин решил мотивировать читателей на активные действия для улучшения своей жизни. Мужчина навел цитату Уолта Диснея, отметив, что хоть большинство и знает его как создателя мультфильмом, "мужик он был очень мудрый": "Так или иначе, я не могу поверить, что есть какие-то высоты, которые не могут быть взяты человеком, который знает секрет воплощения мечты в реальность. Этот особый секрет, как мне кажется, можно резюмировать в четырех словах. Это любопытство, уверенность, мужество и стойкость, и величайшим из них является уверенность. Если вы верите в какую-то вещь, верьте в нее всегда, безоговорочно и неоспоримо".

 
 
 
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Все знают Уолта Диснея по мультфильмам. А мужик он был очень мудрый. «Так или иначе, я не могу поверить, что есть какие-то высоты, которые не могут быть взяты человеком, который знает секрет воплощения мечты в реальность. Этот особый секрет, как мне кажется, можно резюмировать в четырех словах. Это любопытство, уверенность, мужество и стойкость, и величайшим из них является уверенность. Если вы верите в какую-то вещь, верьте в нее всегда, безоговорочно и неоспоримо», — сказал Дисней. Это краткая инструкция для достижения собственной уверенности и успеха. Перед нами всё разложено, нужно только грамотно воспользоваться знаниями.

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

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Мудрые слова Диснея ведущий резюмировал собственными мыслями, отметив, что у каждого есть шанс на достижение успеха, все  возможности перед нами, нужно только уметь ими воспользоваться: "Это краткая инструкция для достижения собственной уверенности и успеха. Перед нами все разложено, нужно только грамотно воспользоваться знаниями".

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Новости шоу бизнеса, Мужчины, Никита Добрынин, Украинские ведущие, Холостяк, Холостяк 2018, Холостяк 9.
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