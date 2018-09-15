Холостяк 2018: Никита Добрынин посоветовал, как стать успешным

Недавно стало известно, что новым героем романтичного шоу "Холостяк 9" стал теле- и радиоведущий, главный редактор мужского журнала XXL (Украина) Никита Добрынин. В свои 30 лет мужчина достиг немалых карьерных высот и стал популярным в Украине. Можно с уверенностью сказать, что Никита реализовал себя в жизни.

В последнем посте в Instagram Никита Добрынин решил мотивировать читателей на активные действия для улучшения своей жизни. Мужчина навел цитату Уолта Диснея, отметив, что хоть большинство и знает его как создателя мультфильмом, "мужик он был очень мудрый": "Так или иначе, я не могу поверить, что есть какие-то высоты, которые не могут быть взяты человеком, который знает секрет воплощения мечты в реальность. Этот особый секрет, как мне кажется, можно резюмировать в четырех словах. Это любопытство, уверенность, мужество и стойкость, и величайшим из них является уверенность. Если вы верите в какую-то вещь, верьте в нее всегда, безоговорочно и неоспоримо".

Мудрые слова Диснея ведущий резюмировал собственными мыслями, отметив, что у каждого есть шанс на достижение успеха, все возможности перед нами, нужно только уметь ими воспользоваться: "Это краткая инструкция для достижения собственной уверенности и успеха. Перед нами все разложено, нужно только грамотно воспользоваться знаниями".