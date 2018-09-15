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Новости: Лана Дель Рей похвасталась снимком без макияжа
Лана Дель Рей похвасталась снимком без макияжа
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Лана Дель Рей похвасталась снимком без макияжа

Лана Дель Рей
21:37 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Американская певица Лана Дель Рей показала поклонникам свежее фото.

Лана Дель Рей опубликовала новое "селфи" на своей странице в Instagram. На снимке 33-летняя женщина слегка улыбается в камеру. Певица позирует в машине без макияжа.

 
 
 
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Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Фанаты артистки обрадовались после публикации нового фото Ланы Дель Рей и начали сыпать комплименты в комментариях: "Ты очень красивая", "Ты – королева" и другие.

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Новости шоу бизнеса, Лана Дель Рей, Макияж, Певица, Публикация, Снимок.
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