Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4493870-lana-del-rey-pohvastalas-snimkom-bez-makiyazha.html
Лана Дель Рей похвасталась снимком без макияжа
Новости шоу бизнеса: Американская певица Лана Дель Рей показала поклонникам свежее фото.
Лана Дель Рей опубликовала новое "селфи" на своей странице в Instagram. На снимке 33-летняя женщина слегка улыбается в камеру. Певица позирует в машине без макияжа.
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Фанаты артистки обрадовались после публикации нового фото Ланы Дель Рей и начали сыпать комплименты в комментариях: "Ты очень красивая", "Ты – королева" и другие.
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