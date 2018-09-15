Лана Дель Рей похвасталась снимком без макияжа

Лана Дель Рей опубликовала новое "селфи" на своей странице в Instagram. На снимке 33-летняя женщина слегка улыбается в камеру. Певица позирует в машине без макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey) 14 Сен 2018 в 12:34 PDT

Фанаты артистки обрадовались после публикации нового фото Ланы Дель Рей и начали сыпать комплименты в комментариях: "Ты очень красивая", "Ты – королева" и другие.