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Брэдли Купер рассказал о семейном счастье

Брэдли Купер
22:07 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: По словам актера, собственная семья – это то, о чем он всегда мечтал.

43-летний голливудский актер Брэдли Купер редко предпочитает говорить о личной жизни, но недавно он разоткровенничался с журналистами и немного рассказал о своей семье. Во время недавного эфира на радио National Public Radio, звезда сделал откровенное признание.

"Быть отцом и иметь собственную семью – это настоящее чудо. То, о чем я всегда мечтал. Семья открыла меня с новой стороны", – рассказал Купер. Он отметил, что именно семья помогла ему стать более искренним и настоящим, как актёр.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Брэдли Купер, Дети, Дочь, Ирина Шейк, Модель, Отношения, Признание, Ребенок, Семья.
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