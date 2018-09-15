Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4493890-bredli-kuper-rasskazal-o-semeynom-schaste.html
Брэдли Купер рассказал о семейном счастье
22:07 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: По словам актера, собственная семья – это то, о чем он всегда мечтал.
43-летний голливудский актер Брэдли Купер редко предпочитает говорить о личной жизни, но недавно он разоткровенничался с журналистами и немного рассказал о своей семье. Во время недавного эфира на радио National Public Radio, звезда сделал откровенное признание.
"Быть отцом и иметь собственную семью – это настоящее чудо. То, о чем я всегда мечтал. Семья открыла меня с новой стороны", – рассказал Купер. Он отметил, что именно семья помогла ему стать более искренним и настоящим, как актёр.
Телеграф