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Энрике Иглесиас разоткровенничался о Курниковой и детях

Энрике Иглесиас
08:14 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Певец признался, что каждый вечер спешит домой к Анне и детям.

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас, который даст концерт в Киеве уже в сентябре этого года, воспитывает близнецов Люси и Нико от известной теннисистки Анны Курниковой. Только спустя 17 лет отношений у звездной пары появились дети. К тому же, Анна тщательно скрывала свою беременность, и появление малышей на свет стало для всех поклонников неожиданностью.

Недавно во время интервью, которое Энрике дал изданию Un Nuevo Dia, звездный папа признался, что никогда раньше так не спешил домой, как сейчас.

"Мне нравится моя новая жизнь. Теперь я всегда спешу закончить работу в студии, чтобы поскорее вернуться домой — к Анне и малышам. Я хочу быть в курсе всего, что произошло с ними за день. Хотя, признаюсь честно, с детьми порой бывает непросто. Мне все время приходится придумывать, чем их занять. Но пока я, вроде бы, с этим справляюсь. Им нравится быть со мной, а мне всегда с ними весело!" – рассказал Иглесиас.

Кроме того, в интервью Энрике отметил, что Анна – лучшая девушка в его жизни и совершенно не похожа на других.

"Анна совершенно не похожа на всех девушек, с которыми я встречался до знакомства с ней. А их, между прочим, было немало. Анна — необыкновенная: она независимая, веселая и сильная одновременно. Она умеет справляться с любыми трудностями и проблемами, и с ней никогда не скучно! До нее я даже представить себе не мог, что смогу быть с кем-то так долго!" – рассказал певец.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Анна Курникова, Дети, Знаменитость, Интервью, Личная Жизнь, Семья, Энрике Иглесиас.
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