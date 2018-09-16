Маша Ефросинина рассказала, что ее беспокоит в "Танцах со звездами"

елеведущая Маша Ефросинина, которая постоянно делится со своими подписчиками в Instagrsm подробностями и секретами шоу "Танцы со звездами", в котором она сейчас принимает участие, снова выложила ролик, в котором рассказала про прошлый эфир.

По словам Маши, ко всем уже пришло четкое понимание того, что они действительно могут вылететь. Поэтому накал страстей с каждым эфиром будет все сильнее и сильнее. Тем более, что и физическая усалость, и нервное напряжение тоже дают о себе знать.