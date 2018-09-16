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Маша Ефросинина рассказала, что ее беспокоит в "Танцах со звездами"

Маша Ефросинина
13:50 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая рассказала о всех сложностях шоу.

елеведущая Маша Ефросинина, которая постоянно делится со своими подписчиками в Instagrsm подробностями и секретами шоу "Танцы со звездами", в котором она сейчас принимает участие, снова выложила ролик, в котором рассказала про прошлый эфир.

 
 
 
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Завтра четвёртый эфир #танціззірками А у Марийки на канале подоспел выпуск про #Закулисье третьего Всё о поддержке моей семьи, кадры с тренировок и с бекстейдж ; первые комментарии моего партнера @maksleonov212 .... Моё падение, ставшее предметом обсуждения «постановка-не постановка».... В общем, всё, что вы можете узнать только от меня:) Нужно только перейти по ссылке в профиле! #инджой

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 

По словам Маши, ко всем уже пришло четкое понимание того, что они действительно могут вылететь. Поэтому накал страстей с каждым эфиром будет все сильнее и сильнее. Тем более, что и физическая усалость, и нервное напряжение тоже дают о себе знать.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagrsm, Маша Ефросинина, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018, Телеведущая, Шоу.
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