Маша Ефросинина рассказала, что ее беспокоит в "Танцах со звездами"
Новости шоу бизнеса: Телеведущая рассказала о всех сложностях шоу.
елеведущая Маша Ефросинина, которая постоянно делится со своими подписчиками в Instagrsm подробностями и секретами шоу "Танцы со звездами", в котором она сейчас принимает участие, снова выложила ролик, в котором рассказала про прошлый эфир.
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Завтра четвёртый эфир #танціззірками А у Марийки на канале подоспел выпуск про #Закулисье третьего Всё о поддержке моей семьи, кадры с тренировок и с бекстейдж ; первые комментарии моего партнера @maksleonov212 .... Моё падение, ставшее предметом обсуждения «постановка-не постановка».... В общем, всё, что вы можете узнать только от меня:) Нужно только перейти по ссылке в профиле! #инджой
По словам Маши, ко всем уже пришло четкое понимание того, что они действительно могут вылететь. Поэтому накал страстей с каждым эфиром будет все сильнее и сильнее. Тем более, что и физическая усалость, и нервное напряжение тоже дают о себе знать.