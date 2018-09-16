Хейли Болдуин прокомментировала свадьбу с Джастином Бибером

Пока поклонники пары поздравляли их с новым этапом в жизни, появился официальный комментарий модели.

13 сентября Джастина Бибера и Хейли Болдуин заметили в одном из судов Нью-Йорка, где выдают свидетельства о заключении брака. После того, как снимки пары, покидающих учреждение попали в Сети, СМИ запестрили новостями о том, что модель и певец расписались.

На самом же деле, Бибер и Болдуин сделали только первый шаг к официальному оформлению отношений — в суде они купили брачную лицензию. В Твиттере модель опровергла все слухи.

Я понимаю, откуда идут эти спекуляции, но я ещё не замужем!

С лицензией на руках у жениха и невесты есть 60 дней для проведения свадьбы.

В случае не проведения церемонии бракосочетания по любым причинам, лицензию нужно получать заново.

Так что свадьба не за горами, если никто из пары не передумает! По данным TMZ, клятвами верности Бибер и Болдуин обменяются на следующей неделе в Канаде.

Напомним, недавно модель похвасталась своим помолвочным кольцом на обложке одного из глянцев. Биберу украшение обошлось в полмиллиона долларов. Кроме того, певец купил для них с Хейли дом у озера Пуслинч, самого большого озера в Канаде. Жилье обошлось ему в 5 миллионов долларов.