Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4497956-prints-garri-i-megan-markl-ocharovali-publiku-trogatelnyim-snimkom.html
Принц Гарри и Меган Маркл очаровали публику трогательным снимком
19:27 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: В Instagram появилось неизданное ранее фото герцога и герцогини Сассекских.
В субботу, 15 сентября, принц Гарри отпраздновал свое 34-летие. И в тот же день на одной из фанатских страниц в Instagram была опубликована новая фотография, на которой Гарри запечатлен вместе со своей супругой Меган Маркл.
Предположительно, снимок был сделан официальным фотографом свадебной церемонии герцога и герцогини Сассекских Алексом Любомирски. И королевская пара на нем выглядит очень трогательно и влюбленно.
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