Принц Гарри и Меган Маркл очаровали публику трогательным снимком

В субботу, 15 сентября, принц Гарри отпраздновал свое 34-летие. И в тот же день на одной из фанатских страниц в Instagram была опубликована новая фотография, на которой Гарри запечатлен вместе со своей супругой Меган Маркл.

Предположительно, снимок был сделан официальным фотографом свадебной церемонии герцога и герцогини Сассекских Алексом Любомирски. И королевская пара на нем выглядит очень трогательно и влюбленно.