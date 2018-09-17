Денис Беринчик опубликовал фото со своими фаворитами в "Танцах со звездами 2018"

Вот уже четвертый эфир подряд Денис Беринчик доказывает, что украинские боксеры способны не только побеждать на ринге, но и на танцевальном паркете.

В последнем выпуске "Танцев со звездами" знаменитости перевоплотились в персонажей кино и мультфильмов. Паре Дениса и Екатерины достался популярный среди детей и взрослых мультфильм "Шрек". В образах заколдованной принцессы Фионы и великана-людоеда Шрека пара станцевала медленный вальс.

Медленный вальс Дениса Беринчика и Екатерины Белявской:

Судьи похвалили выступление пары. Дмитрий Монатик был приятно удивлен таким выбором образов, а Екатерина Кухар отметила: "Денис сегодня доказал, что боксеры могут быть не только мерами, но и танцорами". Выразил свое расположение к Денису и Екатерине и Влад Яма.

После окончания эфира Денис Беринчик опубликовал несколько милых снимков на своей страничке в Instagram:

Переглянути цей допис в Instagram Вот и пролетел 4 эфир

На фото мы видим Дениса вместе с другими участниками проекта, а именно: Леся Никитюк и Макс Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Боксер подписал снимок весьма неоднозначно: "Вот и пролетел 4 эфир...мы за @lesia_nikituk @ezhov_maksim_ @ilonagvozdeva @lastochkin_igor всем спасибо за поддержку". Значит ли это, что Беринчик болеет за своих соперников или же это был просто дружеский жест?