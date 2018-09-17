День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат
Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат
Новости: Уильямсон: Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании
Уильямсон: Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании
Новости: Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в ЛЧ (Фото)
Новости: Как питаться женщинам после 40, чтобы сохранить вес и здоровье
Как питаться женщинам после 40, чтобы сохранить вес и здоровье
X

Денис Беринчик опубликовал фото со своими фаворитами в "Танцах со звездами 2018"

Денис Беринчик
17:16 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Боксер Денис Беринчик выложил забавные снимки с участниками "Танцев со звездами".

Вот уже четвертый эфир подряд  Денис Беринчик доказывает, что украинские боксеры способны не только побеждать на ринге, но и на танцевальном паркете. 

В последнем выпуске "Танцев со звездами" знаменитости перевоплотились в персонажей кино и мультфильмов. Паре Дениса и Екатерины достался популярный среди детей и взрослых мультфильм "Шрек". В образах заколдованной принцессы Фионы и великана-людоеда Шрека пара станцевала медленный вальс.

Медленный вальс Дениса Беринчика и Екатерины Белявской: 

Судьи похвалили выступление пары. Дмитрий Монатик был приятно удивлен таким выбором образов, а Екатерина Кухар отметила: "Денис сегодня доказал, что боксеры могут быть не только мерами, но и танцорами". Выразил свое расположение к Денису и Екатерине и Влад Яма. 

После окончания эфира Денис Беринчик опубликовал несколько милых снимков на своей страничке в Instagram: 

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Вот и пролетел 4 эфир

На фото мы видим Дениса вместе с другими участниками проекта, а именно: Леся Никитюк и Макс Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Боксер подписал снимок весьма неоднозначно: "Вот и пролетел 4 эфир...мы за @lesia_nikituk @ezhov_maksim_ @ilonagvozdeva @lastochkin_igor всем спасибо за поддержку". Значит ли это, что Беринчик болеет за своих соперников или же это был просто дружеский жест?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Денис Беринчик, Игорь Ласточкин, Леся Никитюк, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Эмма Уотсон примеряла образ "Чудо-женщины" Джамала опубликовала снимки с концерта в честь 50-летия Кузьмы Дрю Бэрримор рассказала о наркотической зависимости

Последние новости

Сочетание красоты и мощи: самые грозные боевые вертолеты со всего мира (Фото) Мораес: Шевченко сказал мне, что в сборной Украины проблема с нападающими Работы этих художников заставят вас усомниться в том, что видят ваши глаза (Фото)
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
03 "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
04 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
05 Отвлекся на мгновение и разбил дорогой автомобиль на ровном месте (Видео)
06 Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы
Новости сегодня
07:29 Украина уступила Черногории в отборе на ЧМ-2019
07:14 Гороскоп на сегодня, 18 сентября: все знаки Зодиака
07:06 Знаменательные события в истории: 18 сентября 2018 года
06:58 Насилие против этнических меньшинств в Эфиопии: более 20 людей погибли
06:47 Вмешательство РФ в выборы в США: Трамп распорядился рассекретить часть документов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе
В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости: На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из запрещенного оружия
Боевики не прекращают нарушать "школьное перемирие"
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы
Новости: Рецепт дня: блинные роллы с творогом и фруктами
Рецепт дня: блинные роллы с творогом и фруктами
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь