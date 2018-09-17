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Джамала опубликовала снимки с концерта в честь 50-летия Кузьмы

Скрябин
21:01 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 15 сентября во Львове состоялся концерт "Кузьма-50" в честь юбилея покойного Андрея Кузьменка.

2 февраля 2015 года в аварии погиб известный украинский музыкант и шоумен Андрей Кузьменко, больше известный как Кузьма Скрябин. Прошло три года, но память о трагедии все еще тлеет в сердцах фанатов и друзей исполнителя.

После смерти множество украинских знаменитостей поддерживали семью Кузьмы, а также не давали зрителям забыть о его таланте, исполняя песни Срябина, организовывая памятные концерты и снимая фильмы за его сценарием. 

17 августа Кузьме могло бы исполниться 50 лет. В честь этого звезды украинского шоу-бизнеса организовали памятный концерт, который состоялся 15 сентября на стадионе "Арена-Львов". Более 20 исполнителей исполнили не только легендарные хиты музыканта, но и малоизвестные песни. 

Украинская певица Джамала, которая также приняла участие в концерте, поделилась трогательными снимками с него: 

 
 
 
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Wow , столько крутых фото Руслан Литвин!дякую

Также певица исполнила одну из самых романтичных песень Скрябина "Спи собі сама": 

 
 
 
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Ви так круто співали , я думаю Кузьмі б сподобалось

Кроме Джамалы в концерте приняли участие и другие известные исполнители: Тина Кароль, Тарас Чубай, Pianoбой, O.Torvald, Арсен Мирзоян, TAYANNA, MamaRika, Ivan NAVI, Мария Яремчук, группы Green Grey, Yurcash и другие.

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Новости шоу бизнеса, Андрей Кузьменко, Джамала, Кузьма, Скрябин.
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