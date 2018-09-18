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Актриса Рэйчел МакАдамс впервые поделилась фото с сыном

Рэйчел МакАдамс
08:06 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 39-летняя актриса в апреле этого года Рэйчел МакАдамс родила первенца.

Популярная актриса Рэйчел МакАдамс, которая известна ролями в фильмах "Дневник памяти" и "Клятва", скрывает свою личную жизнь от прессы. Однако на днях папарацци сфотографировали ее на прогулке.

Рэйчел МакАдамс прогулялась в Лос-Анджелесе со своим 5-месячным малышом.

 
 
 
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#RachelMcAdams Rachel McAdams takes son on family stroll in LA These pics of Rachel with her son are the cutest thing I’ve ever seen

Публикация от Rachel McAdams Gallery (@rachelmcadamsgallery)

На снимках новоиспеченная мама нежно обнимает сына, а ее муж Джейми Линден везет тележку. Напомним, об ожидании первенца Рэйчел МакАдамс мир узнал только в феврале 2018 года, когда знаменитость находилась на последних месяцах беременности.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Ребенок, Рейчел МакАдамс, Сын, Фото с сыном.
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