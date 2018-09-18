Актриса Рэйчел МакАдамс впервые поделилась фото с сыном

Популярная актриса Рэйчел МакАдамс, которая известна ролями в фильмах "Дневник памяти" и "Клятва", скрывает свою личную жизнь от прессы. Однако на днях папарацци сфотографировали ее на прогулке.

Рэйчел МакАдамс прогулялась в Лос-Анджелесе со своим 5-месячным малышом.

На снимках новоиспеченная мама нежно обнимает сына, а ее муж Джейми Линден везет тележку. Напомним, об ожидании первенца Рэйчел МакАдамс мир узнал только в феврале 2018 года, когда знаменитость находилась на последних месяцах беременности.