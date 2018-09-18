Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4502710-aktrisa-reychel-makadams-vpervyie-podelilas-foto-s-syinom.html
Актриса Рэйчел МакАдамс впервые поделилась фото с сыном
Новости шоу бизнеса: 39-летняя актриса в апреле этого года Рэйчел МакАдамс родила первенца.
Популярная актриса Рэйчел МакАдамс, которая известна ролями в фильмах "Дневник памяти" и "Клятва", скрывает свою личную жизнь от прессы. Однако на днях папарацци сфотографировали ее на прогулке.
Рэйчел МакАдамс прогулялась в Лос-Анджелесе со своим 5-месячным малышом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#RachelMcAdams Rachel McAdams takes son on family stroll in LA These pics of Rachel with her son are the cutest thing I’ve ever seen
На снимках новоиспеченная мама нежно обнимает сына, а ее муж Джейми Линден везет тележку. Напомним, об ожидании первенца Рэйчел МакАдамс мир узнал только в феврале 2018 года, когда знаменитость находилась на последних месяцах беременности.
Телеграф