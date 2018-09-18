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Дизайнер Burberry во время показа растрогал свою маму до слез

Риккардо Тиши
16:30 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Во время показа новой коллекции Риккардо Тиши эмоции зашкаливали не только у модных критиков, но и у родных директора Burberry.

17 сентября в Лондоне прошел долгожданный показ первой коллекции нового креативного директора Burberry Риккардо Тиши. Это шоу стало почти историческим, ведь Риккардо сменил логотип бренда, сделал новую монограмму и показал обновленную коллекцию мужской и женской одежды.

Эта первая полноценная коллекция 44-летнего дизайнера Рикардо Тиши показала, насколько сильно дизайнер хочет собрать все поколения клиентов модного Дома.

"Мать и дочь, отец и сын. Это похоже на лоскутное одеяло, такая себе смесь британского образа жизни", – заявил Тиши, назвав свой дебют Kingdom.

Кроме модных критиков, не смогла удержать эмоций и мама Риккардо Тиши – Эльмеринда. Папарацци сфотографировали женщину, которая плакала после того, как закончилось шоу.

Ранее Риккардо Тиши, который в детстве потерял отца, признался в интервью изданию Highsnobiety, что начал работать в раннем возрасте, чтобы помогать своей маме.

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У меня всегда были потрясающие отношения с семьей, но я очень рано начал работать. В 10 лет я уже работал, потому что должен был платить за школу. Это не было плохой работой, знаете. Я помогал продавцу цветов или что-то делал, чтобы облегчить жизнь маме. Когда так живешь, взрослеешь гораздо быстрее, потому что работаешь с теми, кто старше тебя. Мои сверстники в 10 лет шли домой смотреть мультики, а я – в школу и на работу", – вспоминал знаменитый дизайнер.

Да, можно только представить, как сильно гордится мать достижениями своего сына.

 

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Новости шоу бизнеса, Burberry, Лондон, Лондонская мода, Мама, Мода, Показ, Риккардо Тиши.
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