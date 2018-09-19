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Украинская певица Alyosha посоветовала одеваться теплее

Alyosha
09:44 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Alyosha посетила шоу "Пашина 20-ка".

"Пашина 20-ка" - интересное мероприятии в шоу-бизнесе. Это музыкально-разговорный вечер, который был проведен в в стиле dinner party.

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На этом вечере выступило много украинских музыкантов: Alyosha, DUDA, его супруга VERA KEKELIA, Julia Voice, Анна-Мария, Алиби и другие.

Певица Alyosha, получив массу удовольствия от вечера, делится своими эмоциями: "Такий душевний вечiр, "Пашина 20-ка", - написала артистка на своей странице в Instagram, - I скажу я вам напевно — жити не можу без музики. Навiть застуда мене не зупинила сьогоднi. Любi мої, бережiть себе та одягайтеся теплiше!"

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На музыкальном вечере Alyosha исполнила лирическую композицию на английском языке. Певица была одета в элегантный черный комбинезон, который хорошо подчеркнул грудь исполнительницы. А также черные туфли и минимум аксессуаров.

Интересно, что дуэт Алиби не так давно воссоединились после длительного перерыва, но уже активно выступают. В рамках "Пашиной 20-ки" дуэт исполнил композицию со своего репертуара "Исповедь" на украинском языке.

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Новости шоу бизнеса, Alyosha, Instagram, Алиби, Дуэт, Музыка, Пашина 20-ка.
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