Украинская певица Alyosha посоветовала одеваться теплее
Новости шоу бизнеса: Певица Alyosha посетила шоу "Пашина 20-ка".
"Пашина 20-ка" - интересное мероприятии в шоу-бизнесе. Это музыкально-разговорный вечер, который был проведен в в стиле dinner party.
На этом вечере выступило много украинских музыкантов: Alyosha, DUDA, его супруга VERA KEKELIA, Julia Voice, Анна-Мария, Алиби и другие.
Певица Alyosha, получив массу удовольствия от вечера, делится своими эмоциями: "Такий душевний вечiр, "Пашина 20-ка", - написала артистка на своей странице в Instagram, - I скажу я вам напевно — жити не можу без музики. Навiть застуда мене не зупинила сьогоднi. Любi мої, бережiть себе та одягайтеся теплiше!"
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На музыкальном вечере Alyosha исполнила лирическую композицию на английском языке. Певица была одета в элегантный черный комбинезон, который хорошо подчеркнул грудь исполнительницы. А также черные туфли и минимум аксессуаров.
Интересно, что дуэт Алиби не так давно воссоединились после длительного перерыва, но уже активно выступают. В рамках "Пашиной 20-ки" дуэт исполнил композицию со своего репертуара "Исповедь" на украинском языке.