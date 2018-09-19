Украинская певица Alyosha посоветовала одеваться теплее

"Пашина 20-ка" - интересное мероприятии в шоу-бизнесе. Это музыкально-разговорный вечер, который был проведен в в стиле dinner party.

На этом вечере выступило много украинских музыкантов: Alyosha, DUDA, его супруга VERA KEKELIA, Julia Voice, Анна-Мария, Алиби и другие.

Певица Alyosha, получив массу удовольствия от вечера, делится своими эмоциями: "Такий душевний вечiр, "Пашина 20-ка", - написала артистка на своей странице в Instagram, - I скажу я вам напевно — жити не можу без музики. Навiть застуда мене не зупинила сьогоднi. Любi мої, бережiть себе та одягайтеся теплiше!"

На музыкальном вечере Alyosha исполнила лирическую композицию на английском языке. Певица была одета в элегантный черный комбинезон, который хорошо подчеркнул грудь исполнительницы. А также черные туфли и минимум аксессуаров.

Интересно, что дуэт Алиби не так давно воссоединились после длительного перерыва, но уже активно выступают. В рамках "Пашиной 20-ки" дуэт исполнил композицию со своего репертуара "Исповедь" на украинском языке.