Эти снимки завораживают своими ретро-мотивами и атмосферой.

Эти снимки завораживают своими ретро-мотивами и атмосферой. Билл Нельсон, любитель винтажной фотографии, однажды купил на распродаже в Миннеаполисе пакет с негативами снимков 100-летней давности. Фотографии были сделаны в Европе, скорее всего, каким-то любителем путешествий. Чтобы отпечатать снимки, Биллу пришлось немало поработать с истрепавшимися негативами, отсканировать их и обработать таким образом, чтобы люди, жившие век назад, предстали перед нами, как живая часть истории.