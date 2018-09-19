Настя Каменских удивила поклонников новым постом в Instagram

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в сети странный пост, после прочтения которого все фанаты решили, что у Насти скоро свадьба, либо что она беременна.

Украинская пеица Настя Каменских, которая строит сольную карьеру как NK, поделилась с поклонниками новостями, которые всех ошарашили. Об этом она написала в Instagram.

"Сейчас один из самых счастливых периодов в моей жизни... впереди большие и очень приятные перемены", - написала она.

Настя поблагодарила всех своих близких и помощников, кто помогал ей идти к этому загадочному событию - команду NK, подругу и даже Потапа. Поклонники в комментариях рассыпались комплиментами Насте, а ее подруга дизайнер Аня Завгородняя даже призналась ей в любви по-испански. Кроме благодарностей, некотрые задумались - Настя собралась замуж, или забеременела?