Дэвид Харбор перевоплотился в священника из-за спора с поклонницей

Дэвид Харбор на свадьбе провел венчание молодоженов в образе шерифа Хоппера. Актер удостоился такой роли благодаря своему острому языку и активной социальной жизни. Дело в том, что еще зимой знаменитость поспорил со своей поклонницей.

Фанатка спросила у него, сколько же нужно будет набрать ретвитов для того, чтобы он провел ее свадьбу. Помимо "ценника" в 125 тысяч ретвитов, знаменитость также выдвинул несколько своих условий, при которых и согласился на спор.

"125 тысяч ретвитов. В соответствии с графиком работы над третьим сезоном я уже буду рукоположен и проведу церемонию. Я прочитаю любовное наставление по своему выбору, и после того как свадебный торт будет официально разрезан, я получу самый первый кусок. #allthecakes", - написал тогда актер.

Hey internet. I know it’s been awhile. I retreated. Needed some space. You probably get it. But I’ve been thinking about ya in the interim. And all your retweets. And so me and some fun folks in Springfield, Illinois made good on our promise we made all those months ago. pic.twitter.com/fZK8zNMQSi

— David Harbour (@DavidKHarbour) 16 сентября 2018 г.