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Дэвид Харбор перевоплотился в священника из-за спора с поклонницей

Дэвид Харбор
16:24 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: 43-летний американский актер Дэвид Харбор согласился провести свадьбу всего лишь за 125 тысяч ретвитов.

Дэвид Харбор на свадьбе провел венчание молодоженов в образе шерифа Хоппера. Актер удостоился такой роли благодаря своему острому языку и активной социальной жизни. Дело в том, что еще зимой знаменитость поспорил со своей поклонницей.

Фанатка спросила у него, сколько же нужно будет набрать ретвитов для того, чтобы он провел ее свадьбу. Помимо "ценника" в 125 тысяч ретвитов, знаменитость также выдвинул несколько своих условий, при которых и согласился на спор.

"125 тысяч ретвитов. В соответствии с графиком работы над третьим сезоном я уже буду рукоположен и проведу церемонию. Я прочитаю любовное наставление по своему выбору, и после того как свадебный торт будет официально разрезан, я получу самый первый кусок. #allthecakes", - написал тогда актер.

 

Торжество должно было состояться в сентябре. А так, как под записью набралось 132 тысячи ретвитов, все пользователи с нетерпением ждали появления Дэвида на свадьбе своей поклонницы. Все это время Харбор не упоминал о споре в сети. Но на днях звезда "Очень странных дел" все-таки поделился записью, в которой рассказал о выполненом долге.

"Привет, Интернет. Я знаю, что прошло какое-то время. Я был недоступен. Нужна была пауза. Вы это вероятно заметили. Но я помнил о вас все это время. И обо всех ваших ретвитах. И поэтому я и некоторые весельчаки из Спрингфилда, штат Иллинойс, выполнили наше обещание, данное месяцы назад", - написал актер, добавив фото со свадьбы.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Ведущий свадьбы, Дэвид Харбор, Звезда, Очень странные дела, Свадьба, Священник.
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