"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (Видео)

В 8 выпуске "Мастер Шефа" 8 сезон участники продолжат проходить сложные кулинарные испытания, становясь на шаг ближе к мечте. Какие испытания приготовили судьи шоу "Мастер Шеф" 8 сезон кулинарам в 8 выпуске ниже.

Напомним, в среду в эфир вышел 7 выпуск проекта "Мастер Шеф" Продолжается четвертая неделя испытаний, а значит нашим кулинарам придется несладко, ведь сегодня кто-то покинет шоу.

1 часть

2 часть

3 часть

Сегодня, 19 сентября, в эфир выходит увлекательный 8 выпуск проекта "Мастер Шеф 8". Лучшие из лучших продолжат делиться своим мастерством кулинарии и демонстрировать свою способность впитывать знания. Впечатляют кулинары и пытаются получить похвалу от несравненной тройки: обворожительной Татьяны Литвиновой, харизматичного и непоколебимого Эктора Хименеса-Браво и романтичного Дмитрия Горовенко.

Напомним, что главным призом, который сможет выиграть всего один участник, является кругленькая сумма — 500 000 гривен. Кроме того, победитель получит возможность усовершенствовать свои таланты в одной из лучших кулинарных школ мира.

В прошлом выпуске конкурс, который показал, насколько важно знать классические рецепты. Участники поделились на две команды и готовили. По условиям конкурса, кулинары должны были на 12 экранах рассмотреть 12 рецептов, которые транслировались одновременно. Участникам необходимо было отгадать как можно больше классических блюд и приготовить их.

Также были испытания для капитанов. Они находились в стеклянной будке, откуда должны были передать рецепт зашифрованного блюда своей команде. Главной задачей являлся выбор стратегии и умение понимать тайный шифр друг друга.