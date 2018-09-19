"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (Видео)
Новости шоу бизнеса: 18 сентября, вышел 7 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф".
18 сентября, в эфир вышел захватывающий 7 выпуск проекта "Мастер Шеф-8". Как проявила себя 20 лучших поваров-аматоров в этом эфире? Теперь участники начнут настоящую борьбу за звание лучшего "Мастер Шефа 2018".
В прошлом выпуске участники покоряли Андреевский спуск в Киеве. По условиям конкурса, они должны были приготовить как можно качественное блюдо и суметь его продать. Как всегда, участники поделены на команды, которые в течении определенного времени боролись за первенство.
В этом эфире вы увидите конкурс, в котором участники проявят знания классических рецептов. Как всегда, будучи поделенными на 2 команды. Узнайте команду победителя первыми.
Часть 1
Часть 2
"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)
Напомним, что главным призом, который сможет выиграть всего один участник, является кругленькая сумма — 500 000 гривен. Кроме того, победитель получит возможность усовершенствовать свои таланты в одной из лучших кулинарных школ мира.