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"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (Видео)

"Мастер Шеф"
07:33 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 18 сентября, вышел 7 выпуск главного кулинарного шоу страны "Мастер Шеф".

18 сентября, в эфир вышел захватывающий 7 выпуск проекта "Мастер Шеф-8". Как проявила себя 20 лучших поваров-аматоров в этом эфире? Теперь участники начнут настоящую борьбу за звание лучшего "Мастер Шефа 2018".

В прошлом выпуске участники покоряли Андреевский спуск в Киеве. По условиям конкурса, они должны были приготовить как можно качественное блюдо и суметь его продать. Как всегда, участники поделены на команды, которые в течении определенного времени боролись за первенство.

В этом эфире вы увидите конкурс, в котором участники проявят знания классических рецептов. Как всегда, будучи поделенными на 2 команды. Узнайте команду победителя первыми.

Часть 1

 Часть 2

 

"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 5 выпуск (Видео)

Напомним, что главным призом, который сможет выиграть всего один участник, является кругленькая сумма — 500 000 гривен. Кроме того, победитель получит возможность усовершенствовать свои таланты в одной из лучших кулинарных школ мира.

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Новости шоу бизнеса, 7 выпуск, Кулинарное шоу, Мастер-шеф, Смотреть, Смотреть онлайн, Шоу.
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