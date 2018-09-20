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Мисс Украина 2018: все подробности о мероприятии

Мисс Украина 2018
10:19 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 20 сентября состоится финал конкурса красоты Мисс Украина-2018.

Национальный конкурс "Мисс Украина" проводится ежегодно с 1991 года. Во все годы проведения — финал Национального Конкурса был одним из самых ярких и зрелищных мероприятий всеукраинского масштаба, проходил на главных площадках страны на высоком техническом и организационном уровне, привлекая внимание и интерес миллионов зрителей и телезрителей. За свою 28-летнюю историю конкурс "Мисс Украина" стал стартовой площадкой для многих украинских девушек, которые достигли успеха и реализовались, не только благодаря победе, но и участию.

20 сентября 28-ой ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина 2018" зазвучит по-новому. Финальное шоу конкурса начнется с красной дорожки, по которой продефилируют приглашенные гости — селебритис, звезды спорта, политики, шоу-бизнеса и fashion-индустрии. Оргкомитет конкурса "Мисс Украина" готовит зрелищный перформанс мирового уровня от украинского режиссера-постановщика Василия Козаря с современными и необычными для Украины постановками дефиле. Привычные номера и выходы участниц будут представлены в совершенно новой интерпретации.

"Мисс Украина 2018": чем в этом году будет удивлять конкурс красоты

Впервые финальное шоу конкурса "Мисс Украина" пройдет в специальном съемочном павильоне киностудии HYDRA FILMS. Уникальные технические возможности этой площадки позволяют обеспечить полноценную съемку шоу в формате 360º, а зрителям шоу наблюдать за всем перформансом на расстоянии вытянутой руки, разместившись вокруг специально созданного подиума в стиле лучших мировых fashion-показов.

Основным месседжем шоу является идея раскрытия силы стихий в каждой из 25-и участниц. Каждая девушка обладает красотой и внутренней силой, которая движет ею. И у каждой она разная — как четыре основных стихии: Земля, Вода, Воздух и Огонь. Отличительной чертой финальных шоу конкурса последних лет стало непосредственное участие артистов и музыкантов в выходах финалисток, благодаря чему шоу смотрится как единая логичная постановка.

Так, основная визитка конкурсанток и финальный выход пройдут под хиты Monatik`а, Dzidzio предстанет в смешном костюме, сидящим перед ТВ-экраном в обычной домашней обстановке, выход в купальниках будет сопровождать таинственная и загадочная NK…..Геометрические зеркала, ветродуи, огненные фонтаны и водные экраны – далеко не весь список режиссерских задумок, с помощью которых будут изображаться четыре основных стихии: Земля, Вода, Воздух и Огонь. Это и многое другое сделает "Мисс Украина-2018" первым и самым ярким событием осеннего сезона, которое нельзя пропустить!

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