Маша Ефросинина раскрыла новые подробности о своем детстве

Известная Маша Ефросинина выложила в Instagram новое видео и снимок, где она в стильном наряде. На видео телеведущая рассказала о своем детстве, как они с мамой выписывали журнал Бурда Моден, и до дыр рассматривали каждое фото!

Так же звезда похвасталась новым луком. На фото Маша Ефросинина позировала в белых брюках и красной в цветочек блузке.

Свой пост в соцсети Маша прокомментировала:

"Я помню времена, когда мы с мамой выписывали журнал Бурда Моден, и до дыр рассматривали каждое фото! Я представляла себя одной их тех моделей на фото в мохеровых одёжах, и они казались мне космическими в этом мохере и с начесами!"