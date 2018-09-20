Маша Ефросинина раскрыла новые подробности о своем детстве
Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала поклонникам о своем детстве.
Известная Маша Ефросинина выложила в Instagram новое видео и снимок, где она в стильном наряде. На видео телеведущая рассказала о своем детстве, как они с мамой выписывали журнал Бурда Моден, и до дыр рассматривали каждое фото!
Так же звезда похвасталась новым луком. На фото Маша Ефросинина позировала в белых брюках и красной в цветочек блузке.
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Я помню времена, когда мы с мамой выписывали журнал Бурда Моден, и до дыр рассматривали каждое фото! Я представляла себя одной их тех моделей на фото в мохеровых одёжах, и они казались мне космическими в этом мохере и с начесами! А вот сегодня я беру журнал @marieclaire_ua , на страницах которого на меня с нежностью смотрит моя @elenareva_personal , подношу к своему изображению телефон, и на его экране появляется видео с нашего бекстейджа! И, честно говоря, я обалдеваю....
Свой пост в соцсети Маша прокомментировала:
"Я помню времена, когда мы с мамой выписывали журнал Бурда Моден, и до дыр рассматривали каждое фото! Я представляла себя одной их тех моделей на фото в мохеровых одёжах, и они казались мне космическими в этом мохере и с начесами!"