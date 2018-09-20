День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада направила в КС проект конституционных изменений
Рада направила в КС проект конституционных изменений
Новости: О чем говорил Порошенко в ежегодном послании: главные темы
О чем говорил Порошенко в ежегодном послании: главные темы
Новости: Арсенал - Ворскла: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Арсенал - Ворскла: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Новости: Новый канал начал съемки нового шоу про семью Розы Аль-Намри
Новый канал начал съемки нового шоу про семью Розы Аль-Намри
X

Маша Ефросинина раскрыла новые подробности о своем детстве

Маша Ефросинина
12:52 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала поклонникам о своем детстве.

Известная Маша Ефросинина выложила в Instagram новое видео и снимок, где она в стильном наряде. На видео телеведущая рассказала о своем детстве, как они с мамой выписывали журнал Бурда Моден, и до дыр рассматривали каждое фото!

Так же звезда похвасталась новым луком. На фото Маша Ефросинина позировала в белых брюках и красной в цветочек блузке.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я помню времена, когда мы с мамой выписывали журнал Бурда Моден, и до дыр рассматривали каждое фото! Я представляла себя одной их тех моделей на фото в мохеровых одёжах, и они казались мне космическими в этом мохере и с начесами! А вот сегодня я беру журнал @marieclaire_ua , на страницах которого на меня с нежностью смотрит моя @elenareva_personal , подношу к своему изображению телефон, и на его экране появляется видео с нашего бекстейджа! И, честно говоря, я обалдеваю....

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 

Свой пост в соцсети Маша прокомментировала:

"Я помню времена, когда мы с мамой выписывали журнал Бурда Моден, и до дыр рассматривали каждое фото! Я представляла себя одной их тех моделей на фото в мохеровых одёжах, и они казались мне космическими в этом мохере и с начесами!"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Видео с Машей Ефросининой, Маша Ефросинина, Фото Маши Ефросининой.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Очаровательная Соня Плакидюк рассказала о своем хобби Черноволосая Мадонна: старые фото знаменитостей (Фото) Ольга Фреймут получила серьезные травмы на съемках своего шоу

Последние новости

В экспертном центре Минздрава проводят обыск Двукратная чемпионка Европы Прищепа посоревновалась с футболистами в беге (Видео) ГСЧС предупреждает о пожарной опасности
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
03 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
04 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
05 Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
Новости сегодня
15:45 У актрисы Эмилии Кларк появилось интересное тату
15:40 Место, в котором на душе светло: прозрачная церковь в Бельгии (Фото)
15:40 Послы Канады и Британии осудили запрет русского языка во Львове
15:38 Возле здания Рады заметили автомобиль, которому "позавидовал бы сам Бонд''
15:38 УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Новости: В Киеве умер известный украинский политик, народный депутат ряда созывов
В Киеве умер известный украинский политик
Новости: Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде
Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь