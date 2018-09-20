Новый канал начал съемки нового шоу про семью Розы Аль-Намри

Экс-участница шоу "Холостяк" Роза Аль-Намри успешно строит телевизионную карьеру. Амбиции девушки, которая искала сильного мужчину, а в итоге стала феминисткой и телеведущей не утихают. Новый канал анонсировал начало съемок сериалити "7 Я Розы".

От момента, когда зародилась идея проекта до ее воплощения прошло всего пару месяцев. Создателями риалити выступила уже известная по работе над "Киев днем и ночью" творческая группа Инны Мельник.

"Как-то утром моей жене и, по совместительству, директору нашего ТО Инне Мельник, позвонил генеральный продюсер Нового канала Алексей Гладушевский. А что если нам сделать сериалити о семье Аль-Намри? Мы сразу же загорелись этой идеей и приступили к реализации. Такого до нас в Украине никто не делал", – делится руководитель проекта Сергей Мельник.

Похоже, что нас ждет украинская версия эпопеи "Семья Кардашьян". "Мы не брали за основу американское шоу о семье Кардашян. Безусловно, нас будут сравнивать. Но и шоу Кардашян когда-то сравнивали с "Семейкой Осборнов". Разница американских шоу и нашего сериалити в первую очередь в менталитете и интересах зрителя.

Семейство Кардашян шокирует своих поклонников постоянными сенсациями, которые наш зритель вряд ли воспринял бы. Например, когда их отец меняет пол или Канье Уест становится бойфрендом Ким. Наше сериалити – это взрывной микс из семейных историй и традиций, закулисья реалий мира шоу-бизнеса", – уверяет Сергей Мельник.

Отметим, сестры Аль-Намри очень похожи на американское звездное семейство: темные волосы, загорелая кожа, выразительные черты лица и любовь к камере. Интересно, что Роза из консервативной семьи (по национальности Роза украинка, но ее отец арабского происхождения), но ее не пугает тот факт, что вся страна будет следить за ее семейными буднями.

"Огромное спасибо моим родным за то, что они, будучи непубличными людьми, согласились стать частью грандиозного телепроекта. Теперь жизнь нашей семьи принадлежит телезрителям. И это такой кайф! Главный в нашем доме отец, и только он принимает все важные решения. Жизнь этого проекта всецело зависела от него. И я счастлива, что папа поддержал идею. Очень переживала во время съемки, где принимала участие почти вся семья. Но все прошло отлично! Родители вели себя так, будто работают на ТВ всю жизнь. Мама после мне сказала: "Не понимаю, почему ты жалуешься, что устаешь от работы на съемках. Это же так легко!", – говорит экс-холостячка.

Известно, что съемки проходят в столице Украины. Большая часть материала отснята в доме семьи, а также в тусовочных местах Киева: парки, кафе, рестораны. "Семейные ужины, завтраки, конфликты и ссоры, дележка одежды между сестрами. Этой звездной семье присущи все бытовые моменты, которые ежедневно переживают миллионы украинцев.

Да и наша главная героиня, Роза, в первую очередь обычная девушка, а потом уже телезвезда. Она хочет любить и быть любимой. И мы знаем, что на ее сердце уже претендует звездный кавалер. Но как сложится их история – интрига даже для нас", – говорит Сергей Мельник.

О каком звездном кавалере идет речь – понятия не имеем, ведь Роза замужем за Александром Сивацким, который так же работает на телевидении. Конечно, до популярности Кардашьян Розе еще далеко, на ее аккаунт в Instagram подписано всего 164 тысячи, в сравнении с 117 млн супруги Канье Уэста – Ким. Обогнала телеведущую и ее конкурентка по цеху Леся Никитюк, за жизнью которой следит 2 млн фоловеров. Станет ли сериалити о чете Аль-Намри таким же успешным, как зарубежное шоу узнаем после премьеры проекта весной 2019 на Новом канале.