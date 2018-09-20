Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4511928-anna-sedokova-poradovala-soblaznitelnyim-snimkom.html
Анна Седокова порадовала соблазнительным снимком
14:33 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Популярная певица Анна Седокова в очередной раз порадовала пикантным снимком.
Украинская певица Анна Седокова выложила в Instagram соблазнительный снимок, где она не скрывает свои пышные формы. Девушка часто выкладывает такие снимки, пищит посты о своей личной жизни и рассказывает секреты.
На это снимке Анна в красивом купальнике, мини-шортиках,в забавной шляпке и с картами в руках. Как всегда у девушки на лице улыбка и кокетливый взгляд.
Поклонники оценили на отлично новый снимок. Некоторые подметили, что она умеет отдыхать и сейчас не особо вникает в работу. Так же отметили ее шикарную фигуру и новый купальник.
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