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Анна Седокова порадовала соблазнительным снимком

Анна Седокова
14:33 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная певица Анна Седокова в очередной раз порадовала пикантным снимком.

Украинская певица Анна Седокова выложила в Instagram соблазнительный снимок, где она не скрывает свои пышные формы. Девушка часто выкладывает такие снимки, пищит посты о своей личной жизни и рассказывает секреты.

На это снимке Анна в красивом купальнике, мини-шортиках,в забавной шляпке и с картами в руках. Как всегда у девушки на лице улыбка и кокетливый взгляд.

Поклонники оценили на отлично новый снимок. Некоторые подметили, что она умеет отдыхать и сейчас не особо вникает в работу. Так же отметили ее шикарную фигуру и новый купальник.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Анна Седокова в купальнике, Седокова, Фигура Анны Седоковой, Формы Анны Седоковой.
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