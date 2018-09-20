День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости: Минфин США получил больше полномочий по санкциям против РФ
Минфин США получил больше полномочий по санкциям против РФ
Новости: Динамо - Астана 2:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Динамо - Астана 2:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: "Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)
"Мисс Украина 2018": участницы и подробности конкурса (Фото)
X

Вова Дантес раскрыл секреты личной жизни до женитьбы

Вова Дантес
20:56 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярный телеведущий Вова Дантес признался, когда он потерял девственность

Муж Нади Дорофеевой в интервью рассказал Славе Демину о том, как он потерял девственность. Экс-певец признался, что это произошло довольно поздно.

По его словам, лишился девственности он только в 20 лет.

"Я себя нес, как какая-то телочка", - признался Дантес.

Его очень смущало, что все хвастаются своими секс-приключениями и делают это в нетрезвом состоянии, а он не мог так поступить.

"Я почему-то к этому относился так серьезно. Я считал, что первый раз должен быть по большой любви, чтобы запомнить это надолго", - рассказал Вова. По словам ведущего, первую его девушку звали Камила.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Владимир Дантес, Надя Дорофеева, Отношения, Певец, Признание.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Девушка, которая умело перевоплощается в киношные образы (Фото) Анна Седокова порадовала соблазнительным снимком Вуди Аллен сомневается, что его сын родной

Последние новости

Meizu рассказали о свойствах новых смартфонов Когда что-то пошло не так: смешные и суровые будни человека Экс-игрок "красных дьяволов": В Манчестер Юнайтед я жил в аду
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
03 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
04 Динамо - Астана 2:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
05 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Новости сегодня
21:40 Константин Меладзе поделился мыслями о переменах в группе "ВИА Гра"
21:39 В Киеве проведут капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры
21:36 СМИ: Найдены новые подтверждения связи Петрова и Боширова к ГРУ
21:33 Козлова не сумела переиграть Путинцеву в 1\4 финала в Китае
21:25 Зак Рериг получил роль в новом проекте "Наследие"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новая редакция конвенции Пан-Евро-Мед: что ждет Украину
Новости: ЕС угрожает Facebook санкциями
ЕС угрожает Facebook санкциями
Новости: Певица Шер раскрыла подробности отношений с Томом Крузом
Певица Шер раскрыла подробности отношений с Томом Крузом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь