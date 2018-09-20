Вова Дантес раскрыл секреты личной жизни до женитьбы

Муж Нади Дорофеевой в интервью рассказал Славе Демину о том, как он потерял девственность. Экс-певец признался, что это произошло довольно поздно.

По его словам, лишился девственности он только в 20 лет.

"Я себя нес, как какая-то телочка", - признался Дантес.

Его очень смущало, что все хвастаются своими секс-приключениями и делают это в нетрезвом состоянии, а он не мог так поступить.

"Я почему-то к этому относился так серьезно. Я считал, что первый раз должен быть по большой любви, чтобы запомнить это надолго", - рассказал Вова. По словам ведущего, первую его девушку звали Камила.