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Вова Дантес раскрыл секреты личной жизни до женитьбы
20:56 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Популярный телеведущий Вова Дантес признался, когда он потерял девственность
Муж Нади Дорофеевой в интервью рассказал Славе Демину о том, как он потерял девственность. Экс-певец признался, что это произошло довольно поздно.
По его словам, лишился девственности он только в 20 лет.
"Я себя нес, как какая-то телочка", - признался Дантес.
Его очень смущало, что все хвастаются своими секс-приключениями и делают это в нетрезвом состоянии, а он не мог так поступить.
"Я почему-то к этому относился так серьезно. Я считал, что первый раз должен быть по большой любви, чтобы запомнить это надолго", - рассказал Вова. По словам ведущего, первую его девушку звали Камила.
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