Душещипательные снимки о спасении животных от последствий урагана "Флоренс".

Душещипательные снимки о спасении животных от последствий урагана "Флоренс". На побережье Северной Каролины и других штатов продолжает бушевать ураган «Флоренс». По последним данным, погибло 32 человека, около 900 000 домов и предприятий остались без электроэнергии. Ураган и его последствия опасны не только для людей, но и для животных. В США появилось множество «Ноевых ковчегов»: люди на лодках вывозят собак и кошек из водной ловушки, которую устроил ураган «Флоренс».