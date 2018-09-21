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Макс Барских очаровал поклонников милыми видео в Сети

Макс Барских
14:01 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певец Макс Барских показал очень милые короткие ролики школьных лет.

Певец неожиданно решил порадовать поклонников милыми короткими видео школьных лет. На своей странице Instagram парень сделал три публикации, в которых показ себя в детстве, когда он только пошел в школу.

Макс Барских похвастался стильным нарядом

 
 
 
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Внимательный... #1997

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Еще будучи маленьким Макс был веселым и озорным. Он по-детски заглядывал в камеру мило улыбаясь и немного дурачась. Но в то же время он был серьезным и внимательным.

Макс Барских порадовал поклонников новой песней "Вспоминать"

 
 
 
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1997

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Все видео он подписал одинаково: "1997". Год, когда Барских впервые пошел в первый класс.

Макс Барских поделился мыслями о переживаниях и страхах

 
 
 
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А кто тут? #1997

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Поклонники сразу же отреагировали на веселые видео певца: "Какой хорошенький", "Малыш такой", "Кривляшный и озорной как был, таким и остался", "Такой славный", "Какой серезний мальчик".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Видео, Детство, Макс Барских, Певец, Школа.
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