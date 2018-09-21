Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4514820-maks-barskih-ocharoval-poklonnikov-milyimi-video-v-seti.html
Макс Барских очаровал поклонников милыми видео в Сети
14:01 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Певец Макс Барских показал очень милые короткие ролики школьных лет.
Певец неожиданно решил порадовать поклонников милыми короткими видео школьных лет. На своей странице Instagram парень сделал три публикации, в которых показ себя в детстве, когда он только пошел в школу.
Макс Барских похвастался стильным нарядом
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Еще будучи маленьким Макс был веселым и озорным. Он по-детски заглядывал в камеру мило улыбаясь и немного дурачась. Но в то же время он был серьезным и внимательным.
Макс Барских порадовал поклонников новой песней "Вспоминать"
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Все видео он подписал одинаково: "1997". Год, когда Барских впервые пошел в первый класс.
Макс Барских поделился мыслями о переживаниях и страхах
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонники сразу же отреагировали на веселые видео певца: "Какой хорошенький", "Малыш такой", "Кривляшный и озорной как был, таким и остался", "Такой славный", "Какой серезний мальчик".
Телеграф