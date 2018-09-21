Макс Барских очаровал поклонников милыми видео в Сети

Певец неожиданно решил порадовать поклонников милыми короткими видео школьных лет. На своей странице Instagram парень сделал три публикации, в которых показ себя в детстве, когда он только пошел в школу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Внимательный... #1997 Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 20 Сен 2018 в 7:58 PDT

Еще будучи маленьким Макс был веселым и озорным. Он по-детски заглядывал в камеру мило улыбаясь и немного дурачась. Но в то же время он был серьезным и внимательным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 1997 Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 20 Сен 2018 в 7:55 PDT

Все видео он подписал одинаково: "1997". Год, когда Барских впервые пошел в первый класс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А кто тут? #1997 Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 20 Сен 2018 в 7:50 PDT

Поклонники сразу же отреагировали на веселые видео певца: "Какой хорошенький", "Малыш такой", "Кривляшный и озорной как был, таким и остался", "Такой славный", "Какой серезний мальчик".