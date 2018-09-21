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Лилия Ребрик показала волшебный снимок с дочерью
14:50 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Телеведущая Лилия Ребрик показала трогательный снимок с маленькой дочкой.
Лилия Ребрик каждый день показывает в своем Instagram новые снимки нарядов. И каждый день они по-новому яркие, красочные и стильные. Также девушка любит показывать и свое женское счастье. Лиля частенько выкладывает новые снимки детей и мужа.
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Недавно она показала трогательный снимок, на котором она держит маленькую дочь на руках. Правда лица малышки совсем не видно.
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"Невозможно надышаться", - подписала фотографию телеведущая.
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