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Лилия Ребрик показала волшебный снимок с дочерью

Лилия Ребрик
14:50 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Лилия Ребрик показала трогательный снимок с маленькой дочкой.

Лилия Ребрик каждый день показывает в своем Instagram новые снимки нарядов. И каждый день они по-новому яркие, красочные и стильные. Также девушка любит показывать и свое женское счастье. Лиля частенько выкладывает новые снимки детей и мужа.

"Или 5, или 2": Лилия Ребрик рассказала, что привело ее к успеху

Недавно она показала трогательный снимок, на котором она держит маленькую дочь на руках. Правда лица малышки совсем не видно.

 
 
 
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Неможливо надИхатися...... #любов #ніжність #щастя #дикасімейка

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Невозможно надышаться", - подписала фотографию телеведущая.

Лилия Ребрик удивила идеальной растяжкой после многих тренировок

Поклонники были просто очарованы такой милой картиной: "Супер, какие вы хорошие", "Красотульки", "Какие вы замечательные", "Волшебное фото".

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Новости шоу бизнеса, Дети, Лилия Ребрик, Публикация, Ребенок, Снимок, Телеведущая.
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