Лилия Ребрик показала волшебный снимок с дочерью

Лилия Ребрик каждый день показывает в своем Instagram новые снимки нарядов. И каждый день они по-новому яркие, красочные и стильные. Также девушка любит показывать и свое женское счастье. Лиля частенько выкладывает новые снимки детей и мужа.

Недавно она показала трогательный снимок, на котором она держит маленькую дочь на руках. Правда лица малышки совсем не видно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Неможливо надИхатися...... #любов #ніжність #щастя #дикасімейка Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 20 Сен 2018 в 7:57 PDT

"Невозможно надышаться", - подписала фотографию телеведущая.

Поклонники были просто очарованы такой милой картиной: "Супер, какие вы хорошие", "Красотульки", "Какие вы замечательные", "Волшебное фото".