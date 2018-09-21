Ирина Билык похвасталась стильным нарядом

Не так давно певица удивила поклонников изысканным белоснежным образом, а теперь она решила показать свою темную сторону. Ира показала великолепный черный наряд, который она дополнила длинным ожерельем из серых камней. Волосы она накрутила, а губы накрасила ярко-красной помадой.

Поклонники и на этот раз были очарованы стилем любимой певицы: "Ира, вы красотка в любом образе!", "Шикарная", "Необычная. Не такая, как все. Яркая. Нежная.", "Шикарная Женщина, в королевском наряде! Класс!"