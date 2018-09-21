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Танцы со звездами 2018: Анита Луценко прокомментировала ссору Никитюк и Ямы

Анита Луценко
20:33 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая и фитнес тренер Анита Луценко прокомментировала ссору, которую затеял тренер "Танців з зірками" Влад Яма с участнице Лесей Никитюк.

Анита Луценко уверена, что Влад Яма перегнул палку со своими обидами, а между актерами возникло недопонимание.  "Мне кажется, прямой эфир всегда показывает то, что есть в жизни....Я не думаю, что Леся сказала это с каким-то супер-агрессивным настроем. Она всегда говорит в шутку. Влад, возможно, перегнул с обидой. В жизни у нас то же самое происходит: когда один не хотел, а другой не так понял", - обьяснила Анита.

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Луценко объяснила, что Леся выступала последней тогда, а это очень сложно. Она держалась, держалась, а напряжение достаточно сильно нарастает, когда посмотрел уже всех, когда не можешь расслабиться. По ее мнению - именно это и сыграло негативную роль.

"Я со всеми своими близкими, знакомыми, конечно же, обсуждаю, как Катя Кухар занизила мне оценки (смеется). Но вот не было бы этого, что бы мы обсуждали?!", - добавила Анита.

Однако она отметила, что важно понимать, что это за проект, и что судьи там для того, чтобы давать свои оценки. Возможно, это был намек на то, что Влад Яма начал свою оценку сразу перейдя на личности.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Анита Луценко, Влад Яма, Конфликт, Леся Никитюк, танцы со звездами 2018.
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