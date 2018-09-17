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Танцы со звездами 2018: Наталья Могилевская попросила Влада Яму "не обижать" Лесю Никитюк

Наталья Могилевская
10:16 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Наталья Могилевская записала видеообращение Лесе Никитюк.

На прошлом эфире "Танцев со звездами" между ведущей Лесей Никитюк и танцором и членом жюри Владом Ямой разгорелся настоящий конфликт. По словам ведущей, критикуя ее выступление, Владислав некорректно выражался в адрес Леси несколько эфиров подряд.

Танцы со звездами 2018: Леся Никитюк рассказала, кому посвящает новый танец

После скандального эфира знаменитости продолжили ссору в сети, публикуя у себя в Instagram-сторис саркастические комментарии и отзывы поклонников, которые поддерживали каждый своего кумира.

Мириться на этом эфире звезды не стали. Кроме этого, поддержать Лесю решила Наталья Могилевская, которая записала ей видеообращение.

Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)

"Леся я видела твое выступление, ты большая молодец, я тебя поддерживаю", – говорит певица. Также Наталья отметила, что по сравнению с первым эфиром Никитюк танцует намного лучше и попросила Владислава Яму "не обижать" Лесю: "Влад, я тебя прошу, ну не обижай девочку", – обратилась к танцору Могилевская. Видео показали в эфире шоу.

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Новости шоу бизнеса, Влад Яма, Леся Никитюк, Наталья Могилевская, Танці з зірками, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018.
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