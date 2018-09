Тому Фелтону 30: как изменился Драко Малфой со времен "поттерианы"

Британского актера Томаса Фелтона знают все. Ну, "поттероманы" так точно. Хотя дебютировал актер в кино в фильме "Воришки" еще в 1997 году, когда ему было всего 10 лет, свою настоящую славу он получил благодаря "Гарри Поттеру".

Драко Малфой, сын Люциуса Малфоя, был воплощением всех отрицательных черт, которые только могли быть в "Гарри Поттере". В противоположность наивному, добродушному и искреннему волшебнику Гарри Поттеру, Драко всегда был дерзким, наглым и мстительным парнем. Но такие черты точно не присущи самому Тому Фелтону, которого фанаты саги до сих пор ассоциируют с киногероем.

Однажды актер даже рассказывал, что одна девочка несколько лет назад подошла к нему на паркинге и заявила, что ненавидит его. Тот лишь посмеялся и понял, почему она так говорит.

Впрочем, звезда одной из самых успешных экранизаций романов, заявил себя во многих других лентах. Он снялся в таких фильмах как "Анна и король" (1999), "Пропавший" (2008), "Явление" (2008) и других. В 2010 году актер выиграл награду MTV Movie Awards в номинации "Лучший злодей".

Мужчина неоднократно заявлял, что покидает актерское дело и начинает заниматься своим хобби, в частности, рыболовством. В 2008 году Том выпустил свой первый альбом авторских песен "Time well spent", а затем и "All I need", которые до сих пор пользуются популярностью среди фанатов. Именинник продолжает участвовать в различных рекламных кампаниях и светских мероприятиях. Однако мы до сих пор помним Томаса Фелтона из магических кинолент и благодарим его за прекрасное детство ярых "поттероманов".