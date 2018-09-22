Джо Элвин впервые заговорил про отношения с Тейлор Свифт

После весьма публичного романа с Томом Хиддлстоном Тейлор Свифт ушла в другую крайность – с мая 2017 года она встречается с еще одним британским актером, Джо Элвином, но пару крайне редко видят вместе, и об их отношениях абсолютно ничего, кроме слухов и домыслов, не известно. Первым молчание нарушил Джо – правда, не рассказав ничего нового.

27-летний актер дал интервью новому номеру британского Vogue, и, хотя интервью было посвящено новым проектам Джо, без вопроса о его отношениях с Тейлор Свифт, конечно же, не обошлось. На этот вопрос Элвин ответил: "Понимаю, что люди хотят узнать что-то о личной жизни. Нам успешно удается сохранять ее в тайне, и люди к этому наконец-то привыкли... Если честно, я бы предпочел говорить о работе".

Похоже, поклонникам звездной пары по-прежнему придется довольствоваться лишь домыслами и редкими выходами Джо и Тейлор на публику вместе – говорят, что Свифт специально для встреч с бойфрендом сняла дом в западном Лондоне, поэтому не так давно папарацци сфотографировали этих двоих именно на свидании в британской столице.