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Новоиспеченная мама Светлана Тарабарова похвасталась стройной фигурой

Светлана Тарабарова
16:26 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Светлана Тарабарова родила сына Ивана всего две недели назад.

Украинская певица Светлана Тарабарова, которую недавно со слезами на глазах выписали из роддома, показала в Instagram фото, где видно ее стройную фигуру. На снимке новоиспеченная мама игриво позирует с коляской и бутылочкой в открытом черном платье.

Светлана Тарабарова показала в Instagram новые снимки маленького сыночка 

"Я мечтала надеть этот сарафан с мая! Мамы меня поймут. И не только мамы. Знакомая тема, да, девушки?" – подписала фотографию исполнительница.

 

Напомним, 9 сентября Светлана Тарабарова впервые стала мамой. Мальчик весом 3,760 кг и ростом 55 см появился на свет в одном из частных киевских роддомов. Вместе с радостной новостью звезда презентовала и новую песню "Добре серце", а также lyric-видео на композицию. Буквально через несколько дней певицу выписали из роддома, куда приехали ее встречать друзья – Соломия Витвицкая и Наталка Карпа с мужьями – и близкие.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Алексей Бондар, Материнство, Певица, Светлана Тарабарова, Сын Тарабаровой, Фигура.
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